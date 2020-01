Op Tjak: Wat doet een beheerder van een begraafplaats?

Verslaggever Robbert Oosting krijgt een inkijkje in de werkzaamheden van Flip. Flip Hoogeveen nam het stokje over van Jans Visscher die 32 jaar lang de beheerder was.

Het was niet toevallig dat Hoogeveen de nieuwe beheerder werd. Hij woont sinds 1979 met zijn vrouw naast de begraafplaats en loopt iedere zondag een rondje met zijn vrouw over de begraafplaats. Ze controleren of de begraafplaats er netjes bij ligt, of er bijvoorbeeld nog kerststukjes op de graven staan. Als officiële beheerder krijgt hij er nog heel wat taken bij.