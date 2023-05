Nieuwe appartementen in 'Oude Jannes' Hoogeveen, bewoners gaan pand delen met vleermuizen

Het voormalig Jannes van der Sleedenhuis in Hoogeveen wordt een nieuw zorgcomplex. In het 'Oude Jannes' komen 102 zorgappartementen voor Treant. Ook voor de dwergvleermuizen die er zitten blijft plek.

Naar verwachting wordt nog dit jaar begonnen met de vernieuwing van het gebouw aan Eisenhowerstraat dat nu nog in bezit is van woningcoöperatie Woonconcept. Het complex wordt verkocht aan woningcoöperatie Domesta, die het hoofdgebouw met de nieuwe appartementen aan Treant verhuurt.

Vleermuizen

In de nieuwe plannen blijven de buitenmuur en constructie bestaan. "Door alleen de binnenkant van het gebouw te vernieuwen, kan de beschermde dwergvleermuis die in de ruimte tussen de buitenmuur en de binnenmuur woont, er ook blijven wonen", meldt Domesta.

Zusterflat

In de gebouwen wonen nu mensen via een anti-kraakorganisatie. Zij zijn op de hoogte gebracht dat ze op zoek moeten naar een nieuwe woning.

Olden Kinholt maakt plaats voor woningen

Volgens directeur-bestuurder Marcel van Halteren is in in Hoogeveen veel vraag naar grondgebonden sociale huurwoningen voor ouderen om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. "We onderzoeken dan ook of we op deze locatie levensloopbestendige woningen kunnen bouwen, waardoor het rustige karakter van de buurt behouden blijft."