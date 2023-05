Landbouw en honden 'vervuilen' Asserbos, insecten mogelijk de klos

Het Asserbos in Assen is 'vervuild' met meer dan tien stoffen afkomstig van de landbouw en geneesmiddelen voor huisdieren. Deze brengen mogelijk schade toe aan de insecten in het park.

Dat stellen onderzoekers van het Pesticide Action Network Netherlands (PAN-NL) en Buijs Agro-Services. Zij namen monsters van paardenbloemen in vijftien openbare parken in Nederland, waaronder het Asserbos. Deze werden vervolgens onderzocht op de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen die in de landbouw worden gebruikt of middelen die worden verkocht als geneesmiddel voor de behandeling van huisdieren tegen vlooien, teken en luizen.

Honden

In totaal vonden de onderzoekers in de parken veertig middelen, waarvan 31 worden gebruikt in de landbouw. Omdat de overige negen gevonden middelen niet zijn toegestaan in de agrarische sector, vinden zij het aannemelijk dat de insecticiden afkomstig zijn van honden die in het park worden uitgelaten.

In het Asserbos gaat het om twaalf gevonden middelen, waarvan twee afkomstig zouden zijn van honden. Het gaat om twee soorten permethrin. Volgens de opstellers van het rapport is dit middel 'zeer giftig voor onder andere bijen en hommels, maar ook voor vogels, vissen en andere aquatische organismen'.

Cocktail

Zij stellen daarnaast dat er tot nu toe relatief weinig aandacht is voor de risico's voor het milieu. 'Aangezien het weinig waarschijnlijk is dat de aangetroffen stoffen zich alleen in paardenbloemen bevinden en niet in de rest van de vegetatie en bodem van openbare parken, is het aannemelijk dat de insectenfauna (entomofauna) in die parken zwaar te lijden heeft onder deze vervuiling', schrijven de onderzoekers in het rapport.

Wat precies het effect is van de 'cocktails' van de genees- en bestrijdingsmiddelen, is niet duidelijk. Dat is nog nooit onderzocht, aldus de onderzoekers. Maar zij vinden het wel 'zeer aannemelijk' dat de 'voortplanting van insecten ernstig verstoord wordt'.

PAN-NL hoopt op bewustwording bij hondenbezitters. Zij zouden behandelde dieren niet moeten uitlaten in parken of medicatie geven zonder voor de natuur schadelijke stoffen.

Disclaimer