Tekort aan peuterleidsters: 'Het is lastig om de goede te vinden'

Er is een structureel tekort aan pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, stelt René Loman van de Brancheorganisatie Kinderopvang. "Landelijk gezien zijn er 48 vacatures per duizend medewerkers, hiermee ligt het tekort aan personeel hoger dan in het onderwijs." De tekorten zijn ontstaan door de economische crisis van een aantal jaren geleden, in combinatie met het aanscherpen van de regels waardoor er meer leidsters nodig zijn op een groep.

"Tijdens de crisis was er minder opvang nodig, omdat meer mensen thuis zaten zonder werk. Toen is een deel van het personeel vertrokken, want er was minder werk. Die zijn ander werk gaan doen. Nu het beter gaat met de economie, is er niet alleen weer meer vraag naar kinderopvang, maar blijkt het ook lastig om dat personeel terug te krijgen", aldus Loman. "Daarnaast zijn we erg blij met de nieuwe regels, want het is een goede kwaliteitsverbetering. Maar het telt wel bij het tekort aan personeel op, omdat er meer mensen nodig zijn."

Regionale verschillen

Loman erkent dat er regionale verschillen zijn. In de randstad zijn er bijvoorbeeld lange wachtlijsten voor de kinderopvang, maar in het Noorden lijkt dit een stuk minder te zijn. "We hebben geen regionale cijfers, maar het algemene beeld is wel dat er in het hele land vraag is naar goed opgeleid personeel. Dit is niet alleen een probleem van de kinderopvang, het speelt ook in de zorg en in het onderwijs. Alleen kan het probleem in de opvangbranche wel wat meer aandacht gebruiken."

In Drenthe lijken de problemen minder nijpend dan door de branchevereniging geschetst. Sandra de Boer van Skid Kinderopvang: "Wij hebben er minder last van. Het personeel is nog wel te vinden, al lopen we er wel tegenaan dat het lastiger is ze aan ons bedrijf te binden." Vooral waar het gaat om oproepkrachten of werknemers met een flexcontract ziet De Boer een probleem: "Die zijn meestal meteen vertrokken zodra ze ergens anders een vast aantal uur kunnen krijgen." Omdat negentig procent van de werknemers bij Skid Kinderopvang een vast dienstverband heeft, is het probleem van de vertrekkende flexwerkers nog wel goed op te vangen.

Bij Skid Kinderopvang zijn ook wachtlijsten. "Met name in ons gastouderbureau kunnen we wel wat meer mensen gebruiken. We gaan ook actief op zoek naar nieuwe gastouders, die we dan vervolgens ook zelf opleiden."

Gebrek aan ervaring

Bij Kinderopvang O&Ki in Gieten is het probleem niet zozeer het vinden van nieuwe werknemers. "We lopen er vooral tegenaan dat het lastig is om goede en ervaren mensen te vinden. Vooralsnog is het wel steeds gelukt om vacatures te vullen, al lijkt dat wel steeds lastiger te worden. Veel nieuwe medewerkers komen vers van de opleiding. Niets mis mee, maar het is ook wel fijn om wat ervaring in huis te hebben." Bij O&Ki is er geen wachtlijst.

Om het tekort aan personeel tegen te gaan is de brancheorganisatie actief campagne aan het voeren op scholen. "Op die manier hopen we studenten over te halen om te kiezen voor een carrière in de kinderopvang", besluit René Loman.