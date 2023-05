Dialyseklinieken in Drenthe maken vakantie voor Vlaamse nierpatiënten mogelijk

Als nierpatiënt op vakantie gaan is een hele toer. Ook tijdens de reis en op locatie gaat het dialyseren gewoon door en moet je op zoek naar een plek waar dat kan. De dialysecentra van Treant in Beilen en Emmen hebben alle faciliteiten voor een groep van veertien Vlaamse vakantiegangers met een nieraandoening in gereedheid gebracht. Zij verblijven deze week in Assen en gaan twee avonden aan het dialyseapparaat.

'Pittige opgave'

Hiske Hofstede, dialyseverpleegkundige bij de dialysekliniek in Beilen, is blij met de service. "Het is best bijzonder dat we deze groep tijdens hun vakantie kunnen behandelen. We bieden normaal gesproken wel dialyses aan tijdens de vakanties van nierpatiënten, maar niet in deze groepsgroottes. Daar is normaal gesproken geen ruimte voor en hebben we bovendien vaak het personeel niet voor." Deze groep is dan ook een uitzondering volgens Hofstede. Vanuit België kwam de vraag om de dialyse voor deze groep te regelen.