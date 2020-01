Twee jaar celstraf dreigt voor agressieve opa

Frustratie, daar draaide de rechtszaak tegen 55-jarige man uit Warffum in Assen vandaag om. Hij was vorig jaar april en mei zo gefrustreerd dat hij zijn kleinkinderen al maanden niet mocht zien, dat hij medewerkers van een jeugdzorginstantie in Assen en de pleegouders van zijn kleinkinderen met de dood bedreigde.

De Groninger dreigde meerdere keren telefonisch en via voicemails dat hij ze zou komen opzoeken en zou doodschieten. Ook zijn eigen begeleider bij de reclassering bedreigde hij ernstig tijdens een gesprek met een wijkagent. Hij zei erbij dat hij thuis 'een 9 millimeter' had liggen, om maar aan te geven dat het menens was.

Voor die ernstige bedreigingen tussen begin april en begin mei vorig jaar en voor wapenbezit moet de man volgens het Openbaar Ministerie ISD krijgen. Dat is een maatregel voor veelplegers, waarbij ze twee jaar moeten zitten en ook behandeld kunnen worden. De man heeft een strafblad van 21 pagina's en daarmee ziet justitie hem als veelpleger.

Opgepakt door arrestatieteam

Op 8 mei vorig jaar werd de boze opa aangehouden. Hij was de dag ervoor jarig en iemand van jeugdzorg had hem naar eigen zeggen beloofd dat één van zijn kleinkinderen die dag zou bellen. Toen dat niet gebeurde, sprong de man opnieuw uit zijn vel. Toen hij, naast de dreigementen, tegen de wijkagente over zijn wapen begon, ging een arrestatieteam naar zijn huis in Warffum.

Daar werd inderdaad een verboden wapen gevonden: een gaspistool, met zes knalpatronen. "Ik wist niet eens dat die in mijn huis lag", zei de man vandaag in de Asser rechtbank. Zijn doel was de hele tijd dat hij en ook zijn dochter, bij wie de kinderen waren weggehaald, weer contact zouden krijgen met de twee kinderen, legde de man uit. "Ik bedoelde het niet zo kwaad. Ik zou nooit iemand doodschieten."

Geen aangifte durven doen

De officier van justitie benadrukte dat zijn dreigementen heel anders overkwamen. "De pleegouders hebben zelf geen aangifte gedaan. Dat durfden ze niet. Toen meneer aankondigde dat hij wel even zou langskomen, zijn zij die dag met de kinderen naar het bos gegaan. Niet omdat ze dat op dat moment leuk vonden, maar omdat ze niet thuis durfden te zijn. Zoveel impact hadden de dreigementen."

De Warffumer is veel vaker veroordeeld voor bedreigingen. De man is vanwege een persoonlijkheidsstoornis en alcoholverslaving verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Eerdere pogingen de man te behandelen zijn allemaal mislukt, legde de officier van justitie uit. "Hoe kunnen we dit gedrag stoppen? Hij heeft al zoveel kansen gehad. Ik kreeg tijdens deze zitting het gevoel dat hier een potentiële tbs'er tegenover u zit als meneer zo doorgaat."

'ISD enige mogelijkheid'

Omdat hij ook vandaag zei dat hij niet wil meewerken aan een verplichte behandeling in een kliniek is ISD volgens haar de enige mogelijkheid. Als hij ook dan behandeling weigert, zit hij gewoon twee jaar achter de tralies. De advocaat van de Groninger pleitte voor een voorwaardelijke ISD-maatregel, zodat ze man zich gewoon vanuit huis kan laten behandelen, wat hij wel wil.

De uitspraak is op 23 januari.

