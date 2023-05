Nazaten holocaustslachtoffers herkennen familieleden op Westerbork-film

Bezoek aan Herinneringscentrum

Van Essen attendeerde ook Herinneringscentrum Kamp Westerbork op de ontdekking. Morgen reist hij met de Amerikaanse nazaten van de Dannheissers af naar het voormalig kamp, zodat onderling nog meer informatie uitgewisseld kan worden over het verhaal achter het gedeporteerde echtpaar. "De familie deelt haar verhaal met ons, we geven ze een rondleiding op het terrein en er wordt natuurlijk ingegaan op de Westerbork-film. Het is prachtig om steeds nieuwe puzzelstukjes te kunnen leggen", vertelt Tessa Bouwman van het herinneringscentrum.

Het is niet de eerste keer dat personen in de film herkend worden door nabestaanden. "Het komt vaak toevallig tot stand", gaat Bouwman verder. "De ene keer hebben kinderen of kleinkinderen iets ontdekt en een andere keer komt bepaalde informatie via-via bij ons terecht. Maar hoe zulke informatie ons ook bereikt, het is elke keer weer bijzonder. We gooien ook gerust ons hele programma overhoop om zulke nazaten te kunnen spreken, want dit moet je koesteren. Eerst heb je alleen nog maar een naam of geboortedatum en nu ook een gezicht. Dat is ontzettend waardevol."