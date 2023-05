Helft vluchtelingen Fletcher Hotel in Roden verkast naar voormalige dierenartspraktijk

De helft van de circa negentig Oekraïense vluchtelingen die nu in Hotel Fletcher in Roden worden opgevangen, gaat verkassen naar het pand van voormalig dierenartspraktijk Hopmans. Dat gebeurt na de zomer, omdat het pand aan de Groene Zoom nog geschikt gemaakt moet worden voor opvang.

"Ze moeten daar hun eigen thuis kunnen maken", vertelt wethouder Alex Wekema van de gemeente Noordenveld.

Al kort na het uitbreken van de oorlog in februari vorig jaar worden er vluchtelingen opvangen in Roden. Het Fletcher Hotel is zodoende al veertien maanden lang de uitvalsbasis voor die groep. In het hotel kunnen ze niet hun eigen eten maken of bed verschonen, zegt wethouder Wekema. "Het is belangrijk dat ze dat wel kunnen. En dat gaan we realiseren in het voormalige pand van Hopmans."

'Lichte verbouwing'

De vluchtelingen kunnen na de zomer in het pand, want er moet eerst nog wel geklust worden. "Een lichte verbouwing", noemt Wekema het. Zo worden er keukenblokken geplaatst en kamertjes ingericht. "Ook is er een aantal gemeenschappelijke ruimtes. Het is een groot terrein met de mogelijkheid voor kinderen om te spelen, dus worden er wat speeltoestellen geplaatst. Dat gaan we de komende maanden allemaal voorbereiden."

Voor de groep Oekraïners die in het Fletcher Hotel moet achterblijven, wordt nog naar een oplossing gezocht. Het contract met het hotel is verlengd tot oktober, dus tot die tijd kunnen de vluchtelingen er blijven. "Daar zijn we blij mee, maar het is lastig om er op dit moment wat over te zeggen. We zoeken naar een alternatief, waarbij een aantal locaties in beeld zijn."

Bewonersavond

Alle kosten die gemaakt worden voor de opvang van de vluchtelingen, komen voor rekening van het Rijk. De buurt is gisteren per brief geïnformeerd over de komst van de vluchtelingen. Volgende week woensdag is er voor hen een informatieavond.