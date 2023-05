Rauwe garagerock uit Meppel en de zevende elpee in de maak, dit is The Kryng

Studio Teepdek

"Wat het voor mij heel interessant maakt is", vertelt Spies over garagerock, "om maar even een standaard term te gebruiken; dat het heel puur is, weet je wel. En dat het ook ongelikt is. Ik vind het spannend omdat je altijd denkt: gaat het allemaal goed?" Tijdens liveoptredens staat de band zonder al te veel poespas op de planken en dat geeft volgens de drummer wel een kick. "Het is, in ons geval dan, gewoon drie gasten die muziek staan te maken. Ik vind dat prachtig."

Ook dit jaar kunnen luisteraars zich opmaken voor een nieuwe plaat. "We hebben altijd nieuwe platen klaar", vertelt Kroes. De onuitputtelijke bron van Ten Hoor biedt nog een stuk of wat albums. "We zijn eigenlijk het hele jaar door aan het opnemen", legt Spies uit. Zowel The Kryng als Combo Koedijk maken gebruik van Studio Teepdek, de studio van The Kik in Rotterdam, waar Spies uiteraard kind aan huis is. "Er is altijd ruimte, het is alleen dan even de tijd vinden."