Man die Asser kleuter probeerde te verkrachten blijft in tbs-kliniek

De 44-jarige voormalige inwoner van Assen, die in 2014 probeerde een 5-jarig meisje te verkrachten in een flat in Assen blijft ook de komende twee jaar in een tbs-kliniek. Dat bepaalde de rechtbank in zijn vroegere woonplaats vandaag.

Volgens de behandelaars van de man in de kliniek vlak bij Rotterdam kan hij de komende twee jaar nog niet zelfstandig terug de maatschappij in. De man lijdt onder meer aan pedofilie, is depressief en ook autistisch. Daarvoor wordt hij intensief behandeld. Hij heeft wel af en toe verlof, maar voorlopig alleen onder begeleiding van twee medewerkers.

In de lift

De man voelt zich inmiddels stukken beter dan in 2014, omdat hij een lange tijd clean is, vertelde hij. Toen hij het meisje in de flat in Assen-Oost lastigviel, was hij verslaafd aan alcohol en cocaïne.

Nadat hij in september dat jaar de kleuter aansprak, zei zij dat ze naar huis wilde. Ze stapte de lift in, maar de man ging met haar mee en betastte haar onder haar rokje. Toen ze hard huilde en gilde, ging de man er vandoor. Hij bekende destijds in de rechtszaal dat het anders was afgelopen als het meisje niet had gegild.

'Geen monster meer'

De man zei vandaag tegen de rechters dat hij zelf ook wil dat zijn tbs-behandeling met twee jaar wordt verlengd. "De behandeling moet op mijn eigen tempo en dat is helaas een wat lager tempo", erkende de man.

In 2015 veroordeelde het gerechtshof in Leeuwarden hem tot twee jaar cel en tbs. Sinds 2016 zit hij in de tbs-kliniek. Vooral het laatste half jaar gaat het steeds beter met hem, zeggen zijn behandelaars. "Ik weet sinds afgelopen jaar dat ik ook autistisch ben en begrijp mezelf nu een stuk beter", vertelde hij de rechters. "Vroeger haatte ik mezelf en zag ik mezelf als een monster. Dat is niet meer zo."

