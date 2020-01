Kinderen krijgen les op Noordshow: 'Een huisdier is leuk, maar heeft ook verzorging nodig'

"We vertellen de kinderen van alles over de dieren en leiden ze hier rond. Zo gaan we bijvoorbeeld kijken wat een keurmeester doet", vertelt Tessa. De basisschoolleerlingen vinden het prachtig. In de knuffelhoek mogen ze knuffelen met konijnen en cavia's. "Je moet elke week het water verversen", vertelt Tessa de kinderen. "Want na een week zitten er heel veel bacteriën in en daar worden de dieren ziek van."

En het konijenhok? "Een keer per week moet je die schoonmaken en de konijnen zelf moeten natuurlijk elke dag gevoerd worden." De meeste leerlingen hebben al huisdieren. Zo is er een meisje dat een haan en een kip heeft. "We zorgen er allemaal voor", vertelt ze. Zelf geeft ze de dieren af en toe eten en maakt ze het hok schoon.



Het mes snijdt aan twee kanten. De Noordshow kan zo meer kinderen bij hun evenement betrekken en de kinderen leren iets over dierverzorging. De Noordshow duurt nog tot en met zaterdag.