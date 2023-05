Vier jaar cel voor vrouw uit Beilen voor het betrekken van minderjarige dochter in sm-relatie

Een 42-jarige vrouw uit Beilen moet voor het betrekken van haar minderjarige dochter in haar sadomasochistische relatie met een man uit Wassenaar vier jaar de cel in. De rechter legde de 50-jarige man dezelfde straf op.

Beiden zijn schuldig aan het maken, bezitten en verspreiden van kinderporno en het seksueel misbruiken van een minderjarige. Het kind was acht jaar oud toen ze voor het eerst door haar moeder werd meegenomen in deze sm-relatie. Daarmee maakte de Beilense zich ook schuldig aan koppelarij (het aanbieden van haar kind voor ontuchtige handelingen).

Psychisch onderzoek

De man en vrouw zijn allebei psychisch onderzocht. De deskundigen constateerden alleen bij de vrouw psychische stoornissen, waaronder een afhankelijkheids- en een stressstoornis. Deze stoornissen hebben haar beïnvloed in haar strafbaar handelen en maakten haar in verminderde mate toerekeningsvatbaar. Bij de man zijn geen stoornissen geconstateerd.

Uit testen bleek dat de man onder meer narcistische kenmerken vertoonde en zich weinig kon inleven in anderen. Hem kan alles volledig worden aangerekend. Deze conclusies nam de rechter over.

Naaktfoto's

Het meisje was 15 jaar toen zij hierover met haar vriend sprak. Ze deed aangifte van seksueel misbruik in de periode van 2014 tot 2017 binnen de sm-relatie van haar moeder. Bij het sm-stel vonden de agenten naaktfoto's van het meisje. De moeder erkende het maken van die foto's. Ze deed dit om haar 'meester' te behagen.

De rechter tilde er zwaar aan dat het meisje op zeer jonge leeftijd samen met haar moeder vergaande seksuele handelingen moest verrichten bij de man. Het kiezen voor het gehoorzamen en dienen van een meester binnen een seksuele relatie is volgens de rechter een levensstijl, waar iedereen vrij voor kan kiezen. Een minderjarige hierin meenemen is een ernstig strafbaar feit, zei de rechter.

Plicht als moeder verzaakt

De Beilense heeft volgens de rechter haar plicht als moeder verzaakt door haar kind niet te beschermen tegen de seksuele lusten van de man. Ze heeft dit juist gestimuleerd en daarbij misbruik gemaakt van het vertrouwen dat het kind had in haar moeder.

Volgens de rechter maakte de man misbruik van zijn rol binnen de relatie om ontucht met het kind te kunnen plegen. Hij liet het meisje geloven dat het normaal was om dit te doen. De rechter nam het de man kwalijk dat hij geen inzicht toonde in zijn handelen en tijdens het proces de schuld afschoof naar de moeder van het kind.

De vrouw beseft zich wel dat het fout is wat er is gebeurd met haar dochter. Zij is gemotiveerd om zich hiervoor te laten behandelen en is inmiddels daarmee begonnen.