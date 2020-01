Altijd Zorg krijgt uitstel voor illegale bewoning 't Ruige Veld

Wonen op zorgcomplex 't Ruige Veld in Rolde moet over twee weken afgelopen zijn (foto: Green.DNA)

Cliënten van Altijd Zorg op 't Ruige Veld in Rolde krijgen twee weken extra tijd van de gemeente Aa en Hunze om een andere woonplek te vinden. Eind november liet de gemeente via een brief aan de zorgverlener weten dat de bewoning op het terrein uiterlijk 10 januari 2020 moest stoppen. Gebeurde dit niet, dan zou er een dwangsom worden opgelegd.

"Op verzoek van Altijd Zorg hebben we de periode met twee weken verlengd. De tijd om goede woonruimte te vinden was ook kort door alle feestdagen. Dat vinden we geen enkel probleem", laat een woordvoerder van de gemeente weten. "We hebben aangeboden om mee te denken, maar dan wel op cliëntniveau."

Geen vergunning voor wonen

Eind november heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de locatie 't Ruige Veld bevroren, om er geen ongewenste activiteiten te krijgen. De gemeente krijgt op die manier meer grip op de locatie in Rolde. Volgens burgemeester Anno Wietze Hiemstra is er nooit een vergunning verleend voor het permanent wonen op de locatie. Dat werd wel gedaan en moet nu over twee weken ophouden.

Eigenaar van het 20 hectare grote zorgcomplex 't Ruige Veld is Green.DNA. Dat heeft plannen voor een zorglandgoed op het complex aan de Asserstraat. In de tussentijd verhuurt de vastgoedeigenaar gebouwen op het terrein aan organisaties, waaronder Altijd Zorg. Directeur Sam Verwaijen van Green.DNA heeft onlangs bezwaar gemaakt tegen een dwangsom die was opgelegd door de gemeente. "Ik ben verhuurder en dit ligt buiten mijn macht. De huurder is Altijd Zorg en die moet ervoor zorgen dat ze aan de regels van het bestemmingsplan voldoen", aldus Verwaijen. "Vandaar ons bezwaar."

Andere woonplek

Altijd Zorg is ondertussen druk bezig de zorg over te dragen aan een andere zorgverlener. Dat moet van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd, omdat de zorgverlening aan 16 cliënten ver beneden de maat is. Het is nog niet duidelijk aan wie Altijd Zorg deze zorg gaat overdragen. Daarover lopen nog gesprekken met een kandidaat. Of daarmee de cliënten helemaal van 't Ruige Veld verdwijnen is nog onduidelijk. Wonen mag er niet, maar dagbesteding wel. Zo zitten er ook cliënten van Van Boeijen op 't Ruige Veld voor dagbesteding.

