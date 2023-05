Vrouw van boer Huizinga in Oekraïne zet zich vanuit Drenthe in voor het oorlogsgebied: 'Hulp nog hard nodig'

Ook de komende tijd blijft het spannend op het gebied van voedsel, zegt het echtpaar. Oekraïne is normaal gesproken 's werelds grootste graanexporteur naar Afrika en het Midden-Oosten. De graandeal tussen Oekraïne en Rusland is onlangs met twee maanden verlengd, maar de situatie blijft onzeker. "Nu is het elke twee maanden de vraag of de Zwarte Zee open blijft. De Russen blijven het manipuleren, daar moet knalhard tegen opgetreden worden. Het blijft altijd onzeker en dat is precies wat de Russen willen", zegt Huizinga. "Maar je moet eigenlijk gewoon rustig blijven."

'Velden vol mijnen'

Er kan ook minder verbouwd worden, legt Vierhout uit. "In Argentinië is de oogst mislukt. En zolang de oorlog doorgaat, kan er ook minder verbouwd worden. Er is grond verloren gegaan. Het is moeilijker het land uit te krijgen. Het is een penibele situatie, de voedselveiligheid is continu in het gedrang."

"Het is niet allemaal zomaar weer opgebouwd, ook niet als de oorlog morgen afgelopen is. De velden die vol met mijnen liggen, zijn niet het jaar erop weer bebouwd. Het gaat veel tijd kosten om het weer op een oud niveau te krijgen."

'Hoop op F16's'

Ondanks de onzekerheid, houden Emmeke Vierhout en Kees Huizinga moed. Sinds het uitbreken van de oorlog leeft het gezin apart van elkaar. In Emmen verblijven Vierhout en de twee dochters, Huizinga runt het bedrijf. "Het is saai, vervelend en niet leuk", aldus Vierhout. "Maar het was anders geweest als hij ook aan het front zou zitten. Dat is niet zo, hij zit niet in het bezette gebied. En we kunnen gewoon samen avondeten via Facetime. Dat zijn de zegeningen van de digitale wereld."

"Het is lastig, maar het is niet anders", vertelt Huizinga nuchter. Op het moment is hij via Roemenië onderweg naar Nederland. "Normaal deden we er 7 uur over van deur tot deur. Nu is dat 24 uur. We zien elkaar tijdens de schoolvakanties en we hebben gelukkig Skype en WhatsApp. Het was wel makkelijker geweest om bij elkaar te zijn, maar het is niet anders. Wij hebben het geluk dat we de vrijheid hebben om heen en weer te reizen. Het gaat eigenlijk best goed en het is niets in vergelijking met wat de jongens in de frontlinie meemaken."