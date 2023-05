Kippenboer krabbelt zeven maanden na verwoestende brand Graswijk weer op

Dertigduizend kippen verloor boer Jarno Jansen uit Graswijk bij een brand in oktober. Na een lastige periode schijnt de zon weer een beetje voor de pluimveehouder, die al druk bezig is met de planning van een nieuwe kippenstal.

"Tja, hier stond ie dus. Nu is het alleen nog maar een lege betonplaat, that's it." Jansen spreidt zijn armen en slaat ze tegen zijn heupen. Hij tuurt over de lege vlakte waar een jaar geleden nog zijn schuur was. De schade: zeker een miljoen euro.

Stal niet te redden

Terwijl de brand uitbrak was Jansen niet aanwezig, maar aan het werk op het melkveebedrijf van zijn vrouw. Een vriend die wel in Graswijk was, zag rook uit het dak komen en waarschuwde zowel de brandweer als de kippenboer. "Het was helemaal mis en hij vroeg of ik zo snel mogelijk wilde komen. Dus dat hebben we toen gedaan."