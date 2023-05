DNK wil afrekenen met naweeën corona en pakt uit met Mamma Mia

Cultuurcentrum De Nieuwe Kolk (DNK) in Assen leed over 2022 een verlies van 97.000 euro. Want theater, bioscoop, bibliotheek en de verhuur voor evenementen zijn nog altijd niet hersteld van de naweeën van corona. "We willen dolgraag terug naar het oude niveau van 2019, ons recordjaar qua bezoekers, maar die aantallen hebben we niet zomaar terug", zegt DNK-directeur Hanneke Bruggeman.

Het jaar 2022 begon in januari nog met corona, waardoor het cultuurpaleis in Assen ook toen noodgedwongen de deur gesloten moest houden. Daarna kwam de oorlog in Oekraïne en kreeg De Nieuwe Kolk fors hogere kosten voor de kiezen, zowel voor energie als voor de inkoop van goederen. Ook de personeelslasten stijgen. Het verlies wordt over het afgelopen jaar net geen ton.

Cijfers topjaar nog ver weg

DNK trok vorig jaar ruim 320.000 bezoekers, veel meer dan in de coronajaren 2021 waar het rond de 250.000 mensen schommelde. Maar ten opzichte van het recordjaar 2019, toen er meer dan 500.000 bezoekers kwamen, zijn er tienduizenden mensen minder over de drempel gekomen voor vermaak.

Het theater was in 2022 goed voor ruim 40.000 bezoekers. Veel minder dan in 2019 toen er dik 66.000 kwamen kijken. Maar alweer vele malen beter dan in beide coronajaren met bijna 13.000 toeschouwers in 2021 en 19.000 in 2020.

Bioscoop weer in lift

De belangstelling voor de filmvoorstellingen zijn ook nog lang niet terug op het oude niveau. Vorig jaar trokken de bioscoopzalen zo'n 120.000 kijkers, bijna twee keer zoveel als in 2021. Maar het succesjaar 2019, goed voor dik 175.000 bezoekers, is nog lang niet bereikt.

Maar directeur Hanneke Bruggeman wil vooral niet somberen. Ze is blij dat het bezoek aan DNK op de meeste fronten weer flink in de lift zit. "We lijken de klap van corona weer aardig te boven te komen. Maar om weer op het oude topniveau teug te keren, ben je zo een paar jaar verder."

Volgens Bruggeman moeten de publieke stromen de weg weer terug zien te vinden naar film, theater en bibliotheek. Daarbij ziet ze veel concurrentie. "Er wordt overal weer van alles georganiseerd, de restaurants zitten weer vol. Je ziet dat het ons aardig lukt om uit het dal te klimmen, maar onze ambities liggen veel hoger, en dat hebben we niet zomaar terug."

Lezen is uit?

De bibliotheek in DNK valt qua bezoekerscijfer uit de toon bij de rest. Want die kampt met een dalende trend. En die daling zet in 2022 door. Met zo'n 135.000 bezoekers aan de bibliotheek werd er in Assen veel minder gelezen dan in de beide coronajaren ervoor. In 2021 kwamen er nog 145.000 mensen naar de boekenuitleen, in 2020 waren dat er zo'n 138.000.

Vergeleken met het succesjaar 2019 is de bibliotheek inmiddels meer dan 100.000 bezoekers kwijtgeraakt. Het aantal uitleningen is dan ook fors minder geworden. Ook het aantal bibliotheekleden zakt, maar dat gaat met honderden, en niet duizenden.