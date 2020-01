Zestien maanden cel geëist voor 'extreme mishandeling' vriendin

Vrijwel dagelijks mishandelde een 21-jarige man uit Emmen zijn vriendin. De vrouw werd geslagen, gestompt en geschopt over haar hele lichaam. Dat zei de officier van justitie vandaag in de rechtbank in Assen.

Voor die 'extreme mishandeling', zoals zij het omschreef, eiste ze zestien maanden gevangenisstraf tegen de jonge Emmenaar, waarvan acht voorwaardelijk. Daarna moet hij zich laten begeleiden door de reclassering, begeleid gaan wonen en zijn inmiddels ex-vriendin 1.000 euro schadevergoeding betalen. Ook eiste de officier een contactverbod met haar en een drugsverbod.

Onder de blauwe plekken

De moeder van de vrouw belde de politie op 8 juni vorig jaar, nadat ze een berichtje van haar dochter kreeg dat de man haar had geslagen. Toen de politie naar hun kamerwoning in de wijk Emmerhout kwam, was het slachtoffer volgens de agenten erg bang. Uit onderzoek door een arts bleek dat ze onder de blauwe plekken en schaafwonden zat. Niet alleen verse, maar ook oude verwondingen.

De vrouw zei dat ze sinds 2015 door haar vriend werd mishandeld. Een buurvrouw en een huisgenote van de vrouw bevestigden haar verhaal. Zij hoorden geregeld lawaai vanuit de kamer van het stel en zagen ook blauwe plekken. Ook haar werkgeefster ging naar de politie, nadat ze blauwe plekken bij de vrouw had gezien en de Emmense haar zelf vertelde dat haar vriend daarvoor verantwoordelijk was.

'Pinpas misbruikt en vreemdgegaan'

De man, die inmiddels een half jaar vastzit, ontkende tijdens de rechtszaak de meeste beschuldigingen. Over 8 juni vorig jaar zei hij bij de politie nog dat hij zich niks kon herinneren, omdat het hem zwart voor de ogen werd. Hij zou lijden aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS), waardoor hij wel eens woede-uitbarstingen had.

In de rechtszaal vertelde hij vandaag dat hij zich van 8 juni vorig jaar wel herinnert dat hij de vrouw een klap en een duw heeft gegeven, waarna ze struikelde. "Ik was boos. Ze heeft voor 15.000 tot 20.000 euro aan spullen online gekocht met haar pinpas en toen die werd geblokkeerd, ging ze ongevraagd de mijne gebruiken. Ook is ze meerdere keren vreemdgegaan", verklaarde de Emmenaar.

Slachtofferrol

De man zei verder dat hij hun relatie de afgelopen jaren meerdere keren heeft beëindigd, maar dat de vrouw telkens terugkwam. "Ze kon ook niet bij haar ouders terecht. Moest ik haar dan maar op straat zetten?" Volgens de officier doet de man alsof hij zelf het slachtoffer is. "Dat baart me zorgen. Ik vraag me af of hij wel inziet wat hij gedaan heeft."

De Emmenaar hield vol dat zijn ex-vriendin liegt en dat hij niet begrijpt waar alle beschuldigingen van haar en de anderen vandaan komen. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat hij geen PTSS heeft. Wel is hij licht verstandelijk beperkt.

Op 23 januari doet de rechtbank uitspraak.