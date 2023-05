Nieuwe woningen en winkelcentrum: nieuw elan voor Emmer wijk Angelslo

Verhuizing scholen

De gemeente houdt ook rekening met de voorgenomen verhuizing van zowel het Drenthe College als het Carmelcollege uit de wijk. Het Drenthe College heeft plannen om samen met hogeschool NHL Stenden samen naar een nieuwe locatie te verhuizen op de Zorgcampus op het voormalig terrein van zwembad Aquarena.

Het Carmelcollege onderzoekt een mogelijke verplaatsing naar Sport- en Businesspark De Meerdijk. De locaties van verschillende schoolgebouwen en de sporthal van Angelslo komen in dat geval vrij. Volgens de gemeente bieden deze plekken in dat geval mogelijkheden voor de komst van woningen of voorzieningen. Otter: "Deze ontwikkelingen zitten nog in de verkenningsfase. Maar gezien de locaties zich dichtbij het winkelcentrum bevinden, is dit bij de eventuele verhuizing van beide scholen een geschikte plek voor wonen."

Statenweg

De Statenweg krijgt ook een ander karakter, zo wordt in de visie voorgesteld. Aangezien de Dordsestraat steeds belangrijker is geworden als aanrijroute richting het Emmer centrum, is het plan om deze weg beter in te bedden in de wijk. Gedacht wordt aan meer voorrangspleinen bij kruisingen (zoals al eerder bij de Landschapslaan) aan te leggen. Bovendien is het de bedoeling de weg met meer groen in te steken.

Volkshuisvestingsfonds

Voordat er een stap ondernomen wordt, moet eerst de visie worden vastgesteld door de gemeenteraad. Bij groen licht wordt er een agenda en een planning op de middellange en lange termijn opgesteld. Prioriteit wordt gegeven aan de locatie met de garagebedrijven en de oostelijk gelegen woningclusters.

Voor de financiering van de gemeentelijke projecten moeten nog knopen worden doorgehakt. "Maar eerst is een klap op deze visie nodig", stipt Otter aan. "Zodra dat rond is, wil dat nog niet zeggen dat we meteen met alles aan de slag gaan. Maar we zijn dan in de gelegenheid de plannen verder uit te werken." Alles met het oog op het toekomstbestendig maken van de wijk Angelslo.