Financiële situatie Hoogeveen nog zorgelijk, maar er is licht aan einde van tunnel

De financiële situatie van de gemeente Hoogeveen is nog steeds zorgelijk, maar de grootste hobbels lijken nu verleden tijd. En dat stemt het college van de gemeente tevreden. Zo tevreden dat er de komende jaren weer meer geïnvesteerd kan worden.

In de spaarpot van Hoogeveen zit nu 26,9 miljoen euro. "Alleen is dat gewoon nog niet voldoende, dat moet echt nog wel meer worden", laat wethouder financiën Derk Reneman weten. Toch laten de financiën het de komende jaren toe om wat geld uit te geven. Met name aan nieuw beleid en achterstallig onderhoud. Zo gaat een deel van het rioolstelsel op de schop, worden er nieuwe wegen en fietspaden aangelegd en zal er meer groen te zien zijn. Ook de brandweerkazerne is aan vervanging toe.

'Ingrijpen'

De afgelopen jaren bevond de gemeente zich in een lastige financiële situatie. Er moest veel bezuinigd worden, ruimte om te investeren was er minder. Veel onderhoud lag daarom plat. "Nu is het zover dat we wegen, fietspaden en andere zaken weer kunnen opknappen", vult wethouder Jan Zwiers aan. "Op een gegeven moet je ingrijpen, want als je te lang wacht met onderhoud ben je alleen maar meer geld kwijt."

Ook wil de gemeente in totaal 2200 huizen bouwen in Hoogeveen. Daar zal extra geld naar toe gaan. Hoogeveen kreeg van het Rijk daarvoor al 14,7 miljoen euro. Dat bedrag wordt onder andere gebruikt om het westelijke deel van het stadscentrum te verbinden met het stationsgebied. Daarnaast moeten voor de komst van nieuwe huizen bestaande wegen op de schop en zal de infrastructuur moeten worden aangepast.

Het uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk staat ook hoog op het lijstje. "Niet alleen voor bedrijven, maar ook voor de inwoners van Hoogeveen", stelt Zwiers. Ook wil de gemeente meer investeren in de samenwerking met andere gemeenten. Volgend jaar staat het opknappen van het zuidelijke gedeelte van de Hoofdstraat ook op de planning. Daar is 2,2 miljoen euro voor vrijgemaakt. Dat plan werd al een aantal keer uitgesteld, tot ergernis van ondernemers in het winkelgebied.

Inwoners ondersteunen

"Er staan heel veel jongeren langs de kant", stelt wethouder jeugd Jeroen Westendorp. Volgens hem zijn er flink wat jongelui die van school dreigen te raken en niet meer aan het werk komen. "Ten opzichte van drie jaar geleden is dat aantal gestegen." De gemeente gaat daar ook extra op investeren. "In sommige gevallen gaat het om maatwerk, maar we willen vooral preventief werken. We willen ervoor zorgen dat ze bijvoorbeeld niet in de criminaliteit belanden."

Ook is onderadvisering bij leerlingen een probleem. Bij onderadvisering krijgen scholieren een lager middelbare-schooladvies dan kinderen met vergelijkbare schoolprestaties. Ze kunnen dan een blijvende achterstand oplopen binnen het onderwijs. "Landelijk komt onderadvisering in 32 procent van de gevallen voor. In Hoogeveen is dat 45 procent", legt wethouder Mark Tuit uit. "Dat mag echt nog wel beter en daar moeten we op inzetten."

Cultuur

Dit jaar is het 140 jaar geleden dat de kunstenaar Vincent van Gogh naar onze provincie kwam. Via de trein kwam hij naar Hoogeveen en hij vervolgde zijn weg met een schuit naar Nieuw-Veenoord. In Drenthe zijn verschillende evenementen opgezet om dat te vieren. Zo ook in Hoogeveen, waar bijvoorbeeld een gigantische muurschildering van de kunstenaar te zien is in het centrum.

De gemeente wil niet alleen dit jaar het feit vieren dat Van Gogh naar Hoogeveen kwam. De komende jaren willen ze die lijn doortrekken. "Volgend jaar willen we dat thema verder uitwerken en nog beter positioneren. Wat ook weer goed is voor de toeristische sector." Dat geldt ook voor het theaterspektakel over Boer Koekoek dat moet gaan plaatsvinden in Hollandscheveld.

Ook lopen er gesprekken om onderduikersmuseum De Duikelaar eventueel een structurele subsidie te verlenen. De gemeente stelt een bedrag van 350.000 euro beschikbaar om muziekinstelling Het Podium uit te breiden. Er wordt gemikt op een grotere concertzaal. Het geld heeft Hoogeveen uit het Regiostedenfonds gekregen.

Openbaar vervoer

Hoogeveen stelt dat het openbaar vervoer onder druk staat. Ze willen daarom lobbyen voor goed openbaar vervoer naar bijvoorbeeld het platteland. Veel buslijnen verdwijnen en dat maakt reizen naar die gebieden lastiger. De gemeente pleit ook voor verbetering van het spoor tussen Groningen en Zwolle. Stadsbus De Bij moet behouden blijven, daarom hopen ze subsidie te blijven krijgen van het OV-bureau.

De parkeerautomaten zijn in 2021 nog aangepast. Een parkeerkaartje kan alleen nog betaald worden met een bankpas of app. Contant geld is geen optie meer. De ombouw levert de gemeente besparing op van 31.000 euro per jaar. Toch staat complete vervanging van alle apparaten op de planning. De levensduur van de apparaten is namelijk zo goed als afgelopen. Het vervangen kost de gemeente 1,2 miljoen euro.

Ravijnjaren