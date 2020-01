Hoe hard zijn de woningprijzen gestegen in jouw regio?

Wil je een woning kopen in Drenthe? Dan moet je meer geld uitgeven dan vorig jaar. Met name in de zuidelijke helft van de provincie.

Dat blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. Het gaat om de prijsontwikkeling van huizen in het vierde kwartaal 2019 tegenover die van hetzelfde kwartaal in het jaar daarvoor. In Zuidwest-Drenthe steeg gemiddeld de prijs het meest, namelijk 13,7 procent. In Zuidoost-Drenthe is de prijs 13,4 procent gestegen. Landelijk is de woningprijs gemiddeld met 8 procent gestegen in een jaar tijd.

Kijk op de kaart hieronder hoe hard de huizenprijzen stegen in jouw regio (cijfers: NVM).

Oorzaken

Volgens Wim Stuursma van NVM Drenthe zijn de woningprijzen in Drenthe harder gestegen dan in andere provincies, omdat de vrijstaande woningen in de provincie doorgaans wat duurder waren. "Je kunt het vergelijken met een supermarkt. Als je heel veel dure producten in de schappen hebt staan, dan betaal je gemiddeld voor die producten wat meer."

Daarnaast is de rente laag, waardoor woningen aantrekkelijk zijn voor beleggers om in te investeren. Dat kunnen ze beter doen dan geld op de bank zetten. Stuursma ziet dat in meerdere plaatsen in Drenthe gebeuren. Nieuwbouwwoningen zijn duurder geworden 'door een opeenstapeling van regelgeving'. "Je moet nu gasloos bouwen en als projectontwikkelaar moet je ook een deel van de infrastructuur aanleggen en meebetalen voor groenvoorzieningen. Dat heeft een kostprijsverhogend effect", aldus Stuursma. "Gasloos bouwen, om een idee te geven, kost zo'n 15 à 20.000 euro."

160.000 euro

Wat de lage rente betreft: hoeveel kan iemand lenen voor een woning? "Als je modaal verdient kan je ongeveer 160.000 euro besteden. Anderhalf modaal ongeveer 260.000 euro. Voor de laatste groep is het nog best te doen, maar als je 160.000 euro te besteden hebt, is het nog een hele klus om een woning te vinden." Voor die prijs kun je een eengezinswoning of appartement kopen in een dorp of grote plaats, illustreert Stuursma.

Woningen die alsmaar duurder worden. Is het eind van de prijsstijging in zicht? "De markt zal zichzelf corrigeren als de woningen te duur worden en niet meer te financieren zijn. Dan zullen de prijsstijgingen ook stoppen", zegt Stuursma.

