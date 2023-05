Houben wil als architect van een nieuw Herinneringscentrum de spoorlijn terugbrengen

'Ik denk dat ik er nog nooit geweest was'

Sinds afgelopen zomer werkt Houben aan de plannen voor een nieuw Herinneringscentrum. Voor die taak is ze gevraagd. Directeur Bertien Minco trok haar stoute schoenen aan en benaderde Houben voor de klus. Tot haar eigen verbazing krijgt ze een reactie.

Houben was gefascineerd door de vraag. "Ik kende Kamp Westerbork niet goed. Ik denk dat ik er nog nooit was geweest. Vanuit mijn moeders kant kom ik uit een verzetsfamilie. Ik heb vrij snel mijn auto gepakt, mijn man is meegegaan en we zijn direct gaan kijken."

Sinds het bericht van Minco is Houben op een andere manier haar tijd gaan indelen. Van Washington tot Sachsenhausen, waar de broers van haar moeder zaten, Houben gaat een heleboel musea af. "Hoe vertellen mensen de geschiedenis van wat er is gebeurd?", vraagt ze zich hardop af. "Het is voor mij bijna choquerend hoe de hele tijdgeest waarin dit drama is gebeurd overeenkomsten heeft met onze tijdgeest nu. Het hele politieke en maatschappelijke spel van vluchtelingen en oorlogen, dat linkt toch ook met het nu. Het houdt me heel erg bezig. Je bericht was voor mij een eyeopeners", zegt Houben tegen Minco.

Lang gekoesterde wens

De verbouwing van het Herinneringscentrum staat al lange tijd op de planning. Door toenemende schoolklassen naast de gewone bezoekers en een groeiende collectie is er ruimtegebrek. Ook wil de organisatie met haar tijd mee.

In 2016 begonnen onder leiding van voormalig directeur Dirk Mulder daarom de eerste verbouwplannen. De eerste subsidies werden daarvoor binnengehaald, maar door de vondst van een vleermuizenkraamkamer werden de plannen uitgesteld.