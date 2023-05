Woningen en overnachten taboe in Rensenpark Emmen, ruimte voor meer horeca

Er wordt een definitieve streep gezet door de mogelijkheid van woningen en parkeerplaatsen in het Rensenpark in Emmen. Overnachtingsadressen of andere verblijfsaccommodaties in het park komen er ook niet. Wel wil de gemeente ruimte geven aan meer horeca. Dat zijn de belangrijkste aanpassingen van de herijkte visie voor het Rensenpark.

Vorig jaar bepaalde de gemeente dat de ambities voor het Rensenpark te hoog gegrepen waren. Emmen zette in 2017 namelijk redelijk hoog in. Er moest een 'uniek groen stadspark' komen met ruimte voor 'iconische' en vernieuwende, glasrijke architectuur. Zelf royaal de portemonnee te trekken was er niet bij.

Een jaar na het lanceren van de koers voor het Rensenpark stond Emmen aan de vooravond van een pittige bezuinigingsronde. Zowel inwoners van Emmen als het college, de gemeenteraad en andere belanghebbenden deden een duit in het zakje wat betreft de nieuwe koers voor het park.

Meer horeca

Voornaamste conclusie is dat iedereen een mooi groen park in het centrum van Emmen wil behouden. Een plek om te ontspannen of waar lekker gewandeld kan worden, is het algemene beeld. Iets waar veel inwoners zich ook in kunnen vinden, blijkt uit een enquête die de gemeente over het park gehouden heeft. Groen, meer natuur, planten, bomen en dieren staan in dat geval bovenaan het wensenlijstje.

De gemeente staat wel open voor een eventuele uitbreiding van het aantal horecagelegenheden. Het aantal bankjes, picknickplekken en sport- en speelplekken mag ook omhoog.

Het realiseren van iconische gebouwen, zoals dat in de oorspronkelijke visie stond, acht de gemeente te hoog gegrepen en niet per se nodig. "We stappen af van het idee om alleen architectonische en iconische gebouwen en torens in het park te realiseren." De huidige gebouwen zullen fasegewijs worden gerenoveerd, gesloopt of worden vervangen door nieuwbouw.

Kritiek op evenementen

De gemeente bespeurt dat er veel kritiek is op grote en langdurige evenementen in het park. "Onze voorkeur gaat dan ook uit naar kwalitatief hoogwaardige evenementen die passen in het park", aldus de gemeente. "Daarbij vinden we het belangrijk dat het openbaar karakter van het park behouden blijft, zodat iedereen er gebruik van kan maken."

Of deze denkrichting nog gevolgen heeft voor China Lights, dat meerdere maanden duurt, is niet bekend.

Forse investering

Volgens de gemeente mag de doorontwikkeling van het park wat kosten, maar ze stelt tegelijkertijd dat er momenteel alleen geld is voor het wind- en waterdicht maken van de gebouwen in het park. De middelen voor het onderhoud zijn beperkt. Er is daarom een forse investering nodig om het park een fikse oppepper te kunnen geven.