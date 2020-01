IVN wil op ieder Drents schoolplein een bosje

Leerlingen van OBS Sprinkels en OBS Het Kompas in Meppel hebben vanmiddag hun eigen bosje aangeplant.

Vele functies

De scholen zijn gezegend met een heel groot schoolplein. Met voornamelijk tegels. Voor het tiny forest is een hoek van het schoolplein van 200 vierkante meter ingeruimd. "Het is inderdaad een stenig schoolplein. Zo'n bosje geeft veel meer schaduw. Planten en dieren kunnen hier een plekje vinden, waardoor het veel dynamischer is dan een stenen plein. En kinderen kunnen er heel veel van leren", zegt Wim Meijberg van IVN, die het aanplanten begeleidt.

Volgens IVN is zo'n bosje ideaal voor buitenlessen over de natuur. En niet te vergeten de afwatering. "Bij een flinke regenbui kan het water bij de tegels niet weg. Dit stukje bos kan een enorme hoeveelheid water opzuigen", zegt hij. Leerling Sem Hoftom glimlacht bij het idee van modder in het bosje na een grote regenbui. Fijn om te spelen.

Liever veel kleine bosjes

Het is het tweede bos in de gemeente Meppel. En dit jaar komen er ook nog drie in Tynaarlo. Die kleine bossen kunnen samen wel degelijk iets betekenen voor het klimaat. "Onlangs is in België een onderzoek geweest over CO2-opname. En daaruit blijkt dat kleine bossen samen veel meer CO2 opnemen, dan één groot bos", vertelt Meijberg van IVN.

Vorige maand kondigde Eurocommissaris Frans Timmermans aan twee miljard bomen te willen planten in de Europese Unie. Volgens de Belgische wetenschappers kun je dan niet heen om het aanplanten van kleine bossen.

Handig

De leerlingen vinden het vooral leuk. En handig. "Als je valt op de stenen is er kans dat je veel pijn hebt. Op gras is er minder kans dat je je bezeert", zegt Sem Hoftom. "En bij tikkertje doen kan je je achter de bomen verschuilen", vult Naomi Booij aan. Maar dan moeten die bomen eerst nog wel wat groter groeien.