Nieuwbouw Stark in Hoogeveen start alsnog op korte termijn

Plannen om te verhuizen waren er al, maar De Wolden miste duidelijkheid over hoe Stark er in de toekomst uit zou zien en wat voor vorm van nieuwbouw daar bij past. Bij Stark werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

"We hebben nu meer zicht op de toekomst gekregen en hebben met elkaar geduid dat de toekomstmogelijkheden die er zijn, voldoende zijn", zegt Jeroen Westendorp, voorzitter van het Stark-bestuur en wethouder van Hoogeveen. "We kunnen genoeg blijven aanbieden."

Vertraging kost geld

Doordat het besluit over nieuwbouw werd uitgesteld, valt de verhuizing wel duurder uit. Er werd uitgegaan van maximaal 1,1 miljoen euro aan extra kosten door onder andere stijgende bouwkosten. Nu gaat Westendorp uit van een ton extra. "Je moet langer in het huidige pand blijven, daar betaal je huur voor en kosten voor elektra." Stark zit nu in een pand aan de Dieselstraat in Hoogeveen.

Het nieuwe gebouw komt aan de Plesmanstraat in Hoogeveen. Westendorp: "Ik weet dat de bouwers klaar staan, maar wanneer de eerste spade de grond in gaat weet ik niet. Zij hopen in de zomer van 2024 klaar te zijn. Daarna volgt de verhuizing." Dat is naar verwachting in september van dat jaar.