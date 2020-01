Hoogevener zit vast voor bijna veertig inbraken

Het gaat om inbraken die werden gepleegd tussen juli 2018 en begin september 2019 in Hoogeveen, Coevorden, Westerbork en Hardenberg. Zo brak hij volgens het Openbaar Ministerie in die periode een flink aantal campers en caravans open bij een bedrijf aan de Stephensonweg in Coevorden. Hij maakte onder meer elektronica en geld buit.

Bedrijfsauto's en loodsen

In Hardenberg stal hij gereedschap uit meerdere bedrijfsauto's en in Hoogeveen brak hij onder meer in in een bedrijfspand aan de A.G. Bellstraat en in meerdere loodsen en opslagboxen aan de Buitenvaart. In Westerbork was het raak aan De Noesten, waar hij kleding, navigatieapparatuur, spelletjes, kabels en een geluidsbox stal.

Het was al de derde korte zitting in de zaak van de Hoogevener. De rechtbank wacht al een paar maanden op het onderzoeksrapport van een psycholoog. De inhoudelijke strafzaak staat gepland op 31 maart. De advocaat van de man vroeg de rechtbank voor de derde keer om hem vrij te laten. Omdat de Hoogevener vastzit, kan hij de hypotheek van zijn huis niet meer betalen en dreigt de bank die te gaan verkopen.

Nog niet vrij

"Vrijlaten kan niet. Daarvoor wordt hij echt van te veel misdrijven verdacht", reageerde de officier van justitie. Omdat de onderzoeksresultaten van de psycholoog nog niet bekend zijn, is ook niet nog duidelijk of de man iets mankeert. Hij moet zijn zaak ook daarom in de gevangenis afwachten, vindt ze. De rechtbank is het daarmee eens.