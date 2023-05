Raad van Coevorden schiet met scherp op vergunningverlening padelbanen

200 meter

Michel Blanken (PvdA) juicht sporten alleen maar toe. "Maar midden in een woonwijk, dan wordt het een heel ander verhaal. Wie wil een padelbaan in zijn achtertuin? Wij in ieder geval niet." Volgens Blanken veroorzaakt de sport 10 tot 15 decibel meer geluid dan tennis. Relatief gezien is dat dan honderd keer luider. Bovendien wordt ook hinder verwacht van de bijbehorende veldverlichting.

Hij wijst daarbij ook op de richtlijnen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG). Banen mogen niet binnen 200 meter van een woonomgeving worden aangelegd, zoals in deze situatie het geval is. "Al meer dan 30 zaken zijn voor de rechter gekomen, die de banen heeft laten sluiten." Volgens Blanken moet er gezocht worden naar een alternatieve locatie.

Voorkomen beter dan genezen

Blanken kreeg bijval van Henk Mulder (BBC2014). "De ophef is begrijpelijk. Mensen kunnen niet langer rustig in hun tuin zitten en de kinderen kunnen niet slapen." Beter voorkomen dan genezen, legde hij voor. In meer dan één opzicht, stelde Mulder. "We willen de club behoeden voor een financiële strop. Bij het overtreden van de geluidsnormen is de club genoodzaakt om geluiddempende maatregelen te nemen. Of ze moeten mogelijk de baan zelfs afbreken."