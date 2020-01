Jearl Margaritha per direct van Hoogeveen naar Almere City FC

VOETBAL -

Een aderlating in de stijd om het kampioenschap in de zondag hoofdklasse A voor Hoogeveen Jearl Margaritha verlaat per direct de club voor Almere City FC. De 19-jarige aanvaller heeft een contract voor anderhalf jaar getekend bij eerstedivisionist. Margaritha komt zaterdag voor de laatste keer in het shirt van Hoogeveen in actie tijdens de finale van Protos Weering. Margaritha kwam deze zomer over van de jeugd van FC Emmen. De aanvaller veroverde direct een basisplaats in het team van trainer Nico Haak. Met elf doelpunten had Margaritha een belangrijk aandeel in de goede prestaties van de club. Hoogeveen staat tweede in de hoofdklasse A, twee punten minder dan JOS/Watergraafsmeer, maar heeft ook twee wedstrijden minder gespeeld.