René Karst komt met carnavalskraker over 'bos hout'

Bos hout voor de deur. Met deze plaat duikt zanger Rene Karst in het carnavalsgeweld van dit jaar. De Drent maakte zijn nieuwe single met de band Bökkers. De plaat is nu bijna een week uit.

"We hebben een droomstart", vertelt een enthousiaste Karst. "We zitten nu al op 100.000 views op Youtube. Dat zijn leuke aantallen voor een clip, die nog maar een week online staat."

Waarom carnaval?

Karst stort zich met dit nummer volop in het feestgedruis van het carnaval. Niet echt een Drents feest, maar dat maakt de Hoogeveense zanger niet uit. "Ik hou van feesten, mensen kennen me als feestartiest. En wat is het grootste feest dat we in Nederland hebben? Dan kom je al snel bij carnaval uit. Ook al hebben we daar in Drenthe misschien niet zoveel mee."

Inmiddels is de zanger zelf dol op carnaval, dat toch vooral in het zuiden van het land wordt gevierd. En daar kennen de feestgangers hem zo'n beetje allemaal. "De laatste tien jaar ben ik toch nauw betrokken bij alles wat zich in Brabant afspeelt, op het gebied van carnaval. Ik ben wat dat betreft heel populair in die contreien. Ik heb wel echt iets met carnaval."

En dus moest er natuurlijk weer een nieuwe carnavalskraker komen. Dit jaar is dat dus Bos Hout Voor De Deur, een samenwerking met Bökkers. En waar doelen de mannen eigenlijk op, met die bos hout? "Dat is redelijk te raden, denk ik", lacht Karst.

De zanger is niet bang voor boze reacties in deze Me Too-tijden. "Ik denk dat je daar een beetje overheen moet stappen. Ik snap dat er discussie is over alles wat wel en niet mag. Maar ik ben bang dat we door dit soort discussies straks helemaal niets meer overhouden. Ik ben toch altijd wel een beetje recalcitrant en zoek graag het randje op."

Geen naakt

In de clip van het nummer hoef je geen bloot te verwachten, er is letterlijk een 'bos hout' te zien. "De mensen die de clip zien, zien gewoon een stapel hout. Dat hebben we expres zo gedaan, het is een knipoog." Toch had Karst liever ook nog een model in zijn clip gehad. Maar tijdgebrek leidde ertoe dat dat niet meer te regelen was. "Toen heb ik gezegd: ik weet nog wel ergens een stapel hout te liggen, dan doen we het gewoon alleen daar mee."

