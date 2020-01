Doorfietsroute in Assen krijgt steun van raadsmeerderheid

Dat moet ook wel. Want Assen krijgt 4,8 miljoen euro subsidie van de provincie van de in totaal 7,7 miljoen euro die het hele fietstraject kost op Asser grondgebied. En voorwaarde is dat de aanleg dit jaar nog begint.

'Samen komen we eruit'

Wethouder Harmke Vlieg gaat er vanuit dat dit ook lukt, ook al kon ze dat niet zwart-op-wit geven. "Maar het is een gezamenlijk project en wij trekken daarin samen op met de provincie. Ik heb er vertrouwen in dat we eruit komen." Volgens Vlieg begint Assen in elk geval aan de noordkant met het tracé bij Marsdijk. "Dat stuk is qua vergunningen sneller te realiseren", aldus wethouder Harmke Vlieg.

De fietssnelweg, die omgedoopt is in Groene As, is vooral bedoeld voor forenzen tussen Assen en Groningen, die de auto liever willen laten staan, om snel per fiets in Groningen te komen op hun werk. In Groningen ligt het grootste deel er al, alleen het laatste stuk naar het station is een wat complexe zaak. Ook in de gemeente Tynaarlo zijn ze al een heel eind. Totale lengte van de route, van station tot station, is 30 kilometer. Het Asser deel is 4 kilometer.

Meevaller

De gemeente Assen had al 3,5 miljoen euro uit eigen kas gereserveerd voor haar aandeel in de fietssnelweg. Hiervan hoeft ze uiteindelijk maar 1,8 miljoen aan te spreken. "Een meevaller dus. Want we hebben een damwand die we langs het Havenkanaal sowieso moeten vervangen, ook zonder doorfietsroute. Die klus kost 1,1 miljoen euro en dat geld lag al klaar. Tegelijkertijd kunnen we bij de aanpak van dat deel ook de fietssnelweg realiseren. Dus dat scheelt in de kosten."

Schatting is dat er zo'n 500 forenzende fietsers gebruik gaan maken van de fietssnelweg, zo zegt Vlieg. "Maar vergeet niet dat er vanuit de wijk Marsdijk toch ook zeker zo'n 3.000 fietsers zullen zijn, die zo rechtstreeks naar ons centrum kunnen", verwacht ze. In de toekomst verwacht de wethouder veel meer gebruikers op de fietssnelweg. "De fiets in combinatie met het openbaar vervoer is ontzettend aan het groeien. Wij gaan mee in deze beweging, dit is een investering in de toekomst. En ik heb grote verwachtingen van de Groene As", zegt ze enthousiast.

Hondenbezitters bij Marsdijk willen hun zandpad niet kwijt voor de betonnen doorfietsroute (foto: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Onverantwoord

50PLUS in Assen is fel tegenstander van 'de forse miljoeneninvestering voor een handjevol fietsers'. En ook CDA en Stadspartij PLOP sputteren tegen. Het opofferen van het druk gebruikte zandpad op de Kanaaldijk bij Marsdijk, waar veel hondenbezitters en wandelaars over mopperen, zit ze niet lekker. En ook het opofferen van een stuk natuur bij de bult van Loon vindt 50PLUS 'doodzonde'. "We gaan fors geld steken in zo'n betonnen fietspad voor een paar honderd fietsende forenzen, terwijl we grote financiële problemen hebben, dat kan ik niet rijmen, ik vind het onverantwoord", aldus voorman Clemens Otto.

Op 3 maart is er nog een informatieavond voor wijkbewoners over de komst van de fietsroute, en een alternatieve rondgang voor hondenbezitters, een eindje verderop. Wandelaars kunnen volgens Vlieg gewoon terecht op het betonpad van de doorfietsroute, want dat wordt 5 meter breed. "Daar is speciaal rekening met ze gehouden."

Zelfde lot als Blauwe As

50PLUS vreest dat het met de Groene As net zo afloopt als de Blauwe As. "Het zal tegenvallen, ben ik bang. Miljoenen zijn er in het Kanaal van Assen geïnvesteerd en er zouden duizenden boten door varen. Ik heb ze niet gezien tot nu toe. En dat zal straks ook het lot zijn van die fietssnelweg."

De raad van Assen beslist volgende week donderdag definitief.