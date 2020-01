Actie tegen overlastgevende schooljeugd met 'de beste wensen' en 'koekies'

Verscheidene groepjes scholieren, met name jongens, lopen tijdens de middagpauze van de scholen aan de Van Schaikweg naar een supermarkt aan de Wilhelminastraat. Een deel van die schooljeugd komt dan door de gezamenlijke binnentuin van de huurhuizen aan de Buitenweg.

De binnentuin van de 24 huurhuizen aan de Buitenweg in Emmen (foto: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

"Dat de scholieren door onze binnentuin lopen, is geen probleem. Het is ook openbaar. Maar de laatste tijd is het vaak raak met vuurwerk. Dat zijn harde knallen, waar omwonenden en huisdieren van schrikken. Ook het zwerfafval is een doorn in het oog", zegt Anja Bijen, een van de bewoners.

Daarnaast merkt Bijen dat het lastig is om de jeugd aan te spreken op hun gedrag. "Dan is het respect ver te zoeken. Dat kan niet langer zo. De buren die hier echt overlast ervaren, die lopen nog net niet bij een dokter. Dat lijkt me niet de bedoeling. Wij hebben een mooie tuin en dat willen we graag zo houden."

'Koekiebeleid'

Een paar bewoners spreken de groepjes scholieren daarom aan. Ze delen koekjes uit met de tekst: '-Koekiebeleid- De bewoners van de Buitenweg maken gebruik van 'koekies' om jouw bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. Happy New Year'. Daarmee verwijzen de omwonenden naar de 'cookies' op internet. "Als je naar een internetpagina gaat, accepteer je dat ook onder bepaalde voorwaarden. Door onze binnentuin lopen gaat ook onder bepaalde voorwaarden."

In dit steegje voor de binnentuin wordt regelmatig vuurwerk afgestoken (foto: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

Op een ludieke manier proberen de bewoners zo in contact te komen met de jongeren en dat lijkt z'n vruchten af te werpen. Gistermiddag bijvoorbeeld komen verschillende groepjes jongens door de binnentuin. Allemaal gaan ze in gesprek en veelal snappen ze de boodschap van de omwonenden. Geen van de jongeren zegt overigens vuurwerk af te steken in de binnentuin of er afval te laten slingeren.

'Donders irritant'

"Ik snap de actie wel", zegt een van de jongens, terwijl er in de buurt vuurwerk knalt. "Als je hier woont en je hebt de hele tijd die rotkinderen die gaan schreeuwen en vuurwerk afsteken, dat is gewoon donders irritant."