Verbouwing van Prinsenplein in Meppel is klaar: van parkeerplaats naar park

Nu is het Prinsenplein het domein van fietsen, voetgangers en terrassen. Emad Sharobim, van grillroom Pyramiden, plukt de vruchten ervan. Zijn terras zit nu tussen groen, in plaats van tussen geparkeerde auto's. "Het groen is bijzonder mooi om te zien", zegt hij. Maar hij plaatst ook een kanttekening. Om het plein zitten meerdere horecazaken. Alleen aan zijn kant van het groen is er extra ruimte voor terrassen gekomen.

Hij wijst naar de overkant. "Die kijken jaloers naar ons." Aan de overkant heeft onder meer Alexander Kisjes zijn zaak Proefsalon Kisjes. Net vandaag geopend. Ook hij is blij met hoe het eruit ziet, maar liever had hij gezien dat het fietspad voor zijn zaak langs iets was verlegd. "Ik hoef helemaal geen groot terras. Maar het had iets eerlijker verdeeld kunnen worden."

Binnen in Herberg 't Plein, de zaak van Jaap de Boer, hangt een foto van een situatie van vroeger. Toen er nog gewoon een drukke weg voor zijn café langsliep. "Ik heb intussen hier wel vier of vijf grote verbouwingen meegemaakt. En ook deze keer ben ik bijzonder blij." Hij constateert dat de aanloop naar de stad nu compleet is veranderd. "Dit nodigt meer mensen uit om de stad in te gaan."

Boten

Sinds 1919 bestaat het Prinsenplein. In dat jaar werd de gracht die er lag - De Wetering - gedempt. Sterk Meppel, de grootste partij in Meppel, pleitte nog voor de terugkeer van de gracht. De partij wist het voor elkaar te krijgen om onafhankelijk onderzoek te laten doen hiernaar. De conclusie was niet mals. Het zou meer dan 9 miljoen euro kosten om de gracht terug te brengen, terwijl het nog geen ton zou opbrengen. De gracht is er dus niet gekomen.