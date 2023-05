Honderdste laptop uitgegeven door Assen Digitaal: 'We worden steeds bekender'

Laagdrempelig

Waar vier jaar geleden de binnengekomen materialen nog bij Hendrikse in zijn woning werden verzameld, zetelt de club nu al een aantal jaren in een verzamelgebouw aan de Delft in Assen. Volgens Hendrikse een 'ideale plek'. "Vanwege de ruimte, maar ook vanwege de laagdrempeligheid."

In het gebouw is ook de Assense welzijnsorganisatie Vaart en Welzijn gevestigd. Zij organiseren wekelijks een koffieochtend. "Dat geeft weer wat inloop."

Twee kussen

Terug naar de uitgifte van de honderdste computer. Deze gaat naar een Turks stel dat Nederlands wil leren met behulp van YouTube. "Dit gaat ze zeker helpen", denkt Hendrikse hardop. "Verhalen als dit zien we veel voorbijkomen. Mensen zijn heel blij dat ze een computer krijgen. Laatst was er nog een vrouw die maar niet kon geloven dat ze de computer mocht houden. Toen kreeg ik spontaan twee kussen op mijn wang."

Bekendheid

Van de honderd computers die zijn uitgegeven, was meer dan een derde een laptop. "Daar is veel vraag naar", zegt Hendrikse. "Maar die geven we eigenlijk alleen uit aan mensen die aan een studie beginnen en niet zonder kunnen. Wie uitsluitend thuis een computer nodig heeft, krijgt geen laptop. Het aanbod is namelijk niet heel groot."