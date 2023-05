Theodoor V. volgende week opnieuw voor rechter om verlenging voorarrest

Verklaring

Het onderzoek is lastig voor het OM omdat V. geen verdere informatie geeft over zijn slachtoffers. Hij zou geen namen noemen en ook geen informatie geven die kan leiden naar de slachtoffers. Dat maakt de zoektocht van justitie naar de slachtoffers extra lastig, aangezien alleen een verklaring van een verdachte niet voldoende is om iemand te veroordelen.

'Geschokt'

"De aanhouding heeft ons geschokt", zei Hans Mulder van de raad van bestuur van het Asser ziekenhuis eerder al. Het ziekenhuis deed aangifte vanwege een brief die het had ontvangen van GGZ Drenthe. De zorgorganisatie ging in de gestuurde brief richting het WZA in op gesprekken die Theodoor V. voerde met meerdere hulpverleners. In die gesprekken vertelde hij over zijn vermeende daden.