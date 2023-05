Rupsen eten Drentse bomen kaal

Op veel plekken in Drenthe zijn eiken met weinig blad te zien. De oorzaak? Heel veel rupsen, duizenden. Die vreten de bomen kaal. Het gaat om verschillende soorten, zoals de rupsen van de kleine en grote wintervlinders en eikenbladrollers.

"Het is een fenomeen dat zich eens in de zoveel jaar voordoet", zegt René Efftink van Landschapsbeheer Drenthe. "We hebben een milde winter gehad en een nat voorjaar. Nu het wat warmer wordt komen de eitjes van de vlinders massaal uit en doen de rupsen zich tegoed aan het jonge blad van de eik."