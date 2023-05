Brand in restaurant Leek onder controle, mogelijk nog rookoverlast

De brand die vanochtend uitbrak in een Chinees restaurant aan de Tolberterstraat in Leek, is onder controle. Dat meldt de brandweer.

Iets voor half is het nablussen begonnen. Van veel zwarte rook, die bij het uitbreken van het vuur vrijkwam, is geen sprake meer. Het NL-Alert en het advies de ventilatie uit te schakelen is ook komen te vervallen. "Ramen en deuren mogen weer open", aldus de brandweer.

Omwonenden in onder meer Nietap en Roden konden last hebben van de rook. Bij het nablussen kan de overlast nog even aanhouden.

Extra blusvoertuigen achter de hand

De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere panden. Er werden vier extra blusvoertuigen opgeroepen, maar die zijn niet ingezet.