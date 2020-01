Protos Weering neemt extra maatregelen: 'Grens fors overschreden'

Een supporter ging afgelopen zaterdag over de schreef. "Hij kwam na een wedstrijd de vloer op richting een scheidsrechter. Dat willen we natuurlijk absoluut niet hebben. Er moet respect zijn voor de scheidsrechter, ook al ben je het oneens met een bepaalde beslissing", zegt Zwiers. "Gelukkig is er niets ernstigs voorgevallen. De man heeft inmiddels ook zijn excuses aangeboden."

Straf en waarschuwing

De organisatie heeft 'een forse straf' uitgedeeld aan de betrokken supporter. Zijn vereniging kreeg bovendien een waarschuwing. Zwiers brengt de naam van deze vereniging niet naar buiten. "Dat hebben we afgesproken met de scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuidoost-Drenthe." Zij leveren de scheidsrechters aan het toernooi.

Voorzitter Theo Hein van de scheidsrechtervereniging ziet dat spelers en supporters zich steeds vaker respectloos gedragen. "Het onderliggend probleem is de verloedering in de maatschappij en dat zien we ook terug in het voetbal. Dat speelt al veel langer, maar wordt door sommige spelers en supporters behoorlijk op de spits gedreven. Dat is zaterdag nog eens weer duidelijk geworden, waarbij de grens fors werd overschreden."

"We moeten dit soort excessen dan krachtig veroordelen. Dat kunnen we niet alleen, maar dat is iets wat we gezamenlijk moeten uitdragen. Het is een goed signaal dat er tijdens finaledag van het PWZ-toernooi extra aandacht is voor het respect voor de arbitrage."

Statement

De organisatie neemt morgen extra maatregelen door het publiek voor de wedstrijd toe te spreken en een schriftelijke oproep aan de deelnemende teams te doen. Verder zullen stewards tijdens de finaledag de begeleiding van de scheidsrechters voor hun rekening nemen.

Morgenochtend begint de finale van het grootste zaalvoetbaltoernooi van Nederland. Titelhouder MSC, Hoogeveen, Alcides, Gramsbergen, ASVB en Noordscheschut maken kans op de titel.