Jan Zwiers nieuwe algemeen directeur van FC Emmen [update]

Naar alle waarschijnlijkheid zal Zwiers, samen met bestuursvoorzitter Ronald Lubbers en Frank Maatje (financiën) de dagelijkse leiding vormen. Ben Haverkort, die tot nu toe ook als algemeen directeur fungeerde, blijft actief bij FC Emmen maar zal zich meer gaan toeleggen op commercie.

Een échte Drent

Zwiers, 52 jaar, is geboren in Zwinderen, opgegroeid in Oosterhesselen en sinds 1992 woonachtig in Aalden. De Drent is opgeleid tot accountant, heeft bijna zes jaar bij woningcoöperatie Lefier gewerkt en kwam via een dorpsgenoot in de politiek terecht.

Voor Belangen Buitengebied Coevorden (BBC 2014) werd Zwiers in 2014 wethouder en loco-burgemeester van Coevorden. Hij heeft verbindend besturen, financiën, economie, werkgelegenheid, recreatie en toerisme, wonen en leefbaarheid, grondbedrijf, vastgoed en economie en beroepsonderwijs in zijn portefeuille.

Ik was simpelweg niet goed genoeg" Jan Zwiers stond ooit onder de lat bij FC Emmen, maar zijn rol bleef beperkt tot drie duels

Keeper bij FC Emmen

Voor FC Emmen is Zwiers geen onbekende. In 1987 verruilde de toen 19-jarige doelman VIOS Oosterhesselen voor FC Emmen. De club was op zoek naar een tweede doelman achter Henk Schokker. In zijn eerste seizoen speelde Zwiers geen officiële wedstrijden voor Emmen.

Een jaar later, onder trainer Ben Hendriks, maakte hij zijn debuut. Tegen Excelsior werd thuis met 0-1 verloren, waarna de doelman nog twee keer in actie kwam, tegen FC Dordrecht en Go Ahead Eagles. Zelf gaf de keeper aan dat hij simpelweg niet goed genoeg was.

'Zwak voor Emmen'

In april vorig jaar werd Zwiers commissaris bij zijn oude club. Hij zei destijds tegen RTV Drenthe een zwak voor FC Emmen te hebben en de club graag te willen helpen. Verder is Zwiers bestuurslid van Stichting Naoberschap United, dat als doel heeft om maatschappelijke projecten te initiëren en te stimuleren door gebruik te maken van de mogelijkheden en impact van FC Emmen.

Sinds het vertrek van Wim Beekman nam bestuursvoorzitter Ronald Lubbers de taken als algemeen directeur waar. Afgelopen najaar leek Lubbers een opvolger te hebben gevonden voor Beekman, maar de kandidaat kreeg geen toestemming van zijn werkgever om te vertrekken.

'Kans die je moet inkoppen'

Zwiers laat het onzekere bestaan in de politiek achter zich en kiest nu voor een eveneens onzeker bestaan in het betaald voetbal. Eén van de kerntaken waar hij zich ongetwijfeld op zal richten, is het realiseren van een nieuw stadion.

"Ik heb het nog altijd heel erg naar mijn zin bij de gemeente Coevorden, maar soms komt er een kans voorbij die je wel móet inkoppen", reageert Zwiers. "Ik ben trots op de gemeente Coevorden en trots op wat we in de afgelopen zes jaar gerealiseerd hebben. Hoe leuk het ook nog is, toen de vraag van FC Emmen kwam kon ik deze niet naast mij neerleggen. Dit is zo'n mooie kans."

Gedreven bestuurder

"Voetbal is mijn passie, de club heeft goeie ambities, zet Drenthe nog meer op de kaart en is daarom belangrijk voor de hele regio", vervolgt hij. "Ooit speelde ik er zelf even en nu kan ik op een heel andere manier iets toevoegen aan de organisatie. Daar heb ik echt heel veel zin in."

BBC 2014 gaat op zoek naar een vervanger voor Zwiers. Burgemeester Bert Bouwmeester heeft begrip voor zijn keuze: "Ik begrijp heel goed dat hij deze kans grijpt. Voor ons betekent dit het vertrek van een heel gedreven wethouder. Jan is een bijzonder loyale en inspirerende collega die we zeker gaan missen."

Morgenmiddag is Jan Zwiers te gast in Cassata, op Radio Drenthe. De uitzending begint om 12:00 uur.

Lees ook: