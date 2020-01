Acht kilo illegale waterpijptabak gevonden in Asser shishalounge

In een shishalounge aan de Rolderstraat in Assen heeft de douane gisteravond tijdens een controle acht kilo illegale waterpijptabak in beslag genomen. Volgens een woordvoerder van de douane is over de tabak geen belasting betaald.

Het is onduidelijk hoeveel geld de Belastingdienst is misgelopen. De eigenaren van de shishalounge krijgen een boete. De hoogte daarvan wordt nog bepaald. Bij de controle is niemand aangehouden. Volgens de woordvoerder ging het om een reguliere controle.

Overlast

De Rolderstraat staat bekend als een straat waar vaak overlast is. Het gaat onder meer om drugsgebruikers, maar afgelopen jaar zijn er ook schietincidenten geweest: in augustus schoot de politie een man neer en twee maanden eerder schoot een man in een appartement zijn broer dood.

De politie en de gemeente hebben maatregelen genomen om de overlast een halt toe te roepen. Sinds kort mogen agenten preventief fouilleren en is er een samenscholingsverbod ingesteld.

Mes en middelvinger

Gisteren werd in de Rolderstraat een 15-jarige jongen opgepakt die zijn middelvinger naar agenten opstak. Later bleek dat hij ook een mes op zak had. Bij een grote politiecontrole eind december nam de politie nog zeven messen in beslag. Vier mensen werden toen aangehouden.

