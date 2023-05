Een 60-jarige man uit Coevorden is gisteravond aangehouden na een brand in een woning.

De politie kreeg eerst melding van geluidsoverlast in een woning aan de Rogier van der Weijdenstraat. Agenten namen de geluidsapparatuur in beslag.

Een uur later kwam er een melding dat er brand zou zijn in dezelfde woning. Binnen bleek er inderdaad iets in brand te staan. De brandweer heeft het vuur geblust. De politie onderzoekt de rol van de man.