Ja-Ja sticker moet in Westerveld voor minder oud papier zorgen

Nu werkt het nog andersom. Iedereen die geen bladen of folders wil, laat dat weten door middel van een zogenaamde ja-nee sticker. "Als je niks op je brievenbus plakt, dan krijg je alles in de bus. Je moet dus moeite doen om papierverspilling tegen te gaan." Zo zegt de indiener van het voorstel, raadslid Anke Oosterhuis van Progressief Westerveld. Oosterhuis denkt dat deze manier van werken in de gemeente al snel 70.000 kilo papier per jaar scheelt.

Meer gemeenten

In Nederland zijn meer gemeenten die op deze manier werken. Amsterdam was volgens Oosterhuis de eerste gemeente die de ja-ja sticker heeft ingevoerd. "De reclamebranche heeft toen aan de rechtbank gevraagd om de sticker te verbieden. De rechtbank heeft die eis afgewezen. De reclamebranche is in hoger beroep gegaan, maar afgelopen september heeft ook het gerechtshof in hoger beroep de eis afgewezen. Niets staat de invoering van de ja/ja sticker nu nog in de weg."

Ook in Assen wordt de sticker ingevoerd. Maar daar wachten ze op een uitspraak van de Hoge Raad. De reclamebranche is namelijk naar de Hoge Raad gestapt om een uitspraak te krijgen of de ja-ja-stickers wettelijk wel is toegestaan.

Progressief Westerveld heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Westerveld. Daarmee hopen ze dat dit plan wordt omarmd en met steun van de gemeenteraad wordt uitgevoerd.

Lees ook: