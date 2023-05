Verdachte schietpartij Ten Oeverstraat Hoogeveen blijft in voorarrest

Een 27-jarige man uit Hoogeveen die verdacht wordt van het schieten op een man in een woning aan de Ten Oeverstraat in Hoogeveen, blijft in voorarrest. Dat heeft de rechter bepaald.

De Hoogevener schoot van dicht bij op iemand die verhaal wilde halen over een verkeersconflict. Dat gebeurde begin dit jaar, op 12 februari. In de periode daarvoor ruzieden de twee al met elkaar.

Advocaat wil vrijlating

De verdachte, die zich in het nauw gedreven zou voelen, verscheen met een pistool in de deuropening. Volgens zijn advocaat gebeurde dat uit noodweer. "Hij dacht: het is hij of ik", zei de raadsvrouw. Ze vroeg de rechtbank de verdachte vrij te laten, mede omdat hij in het gezin hard nodig is.