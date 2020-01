Boze vader brengt vernieler graf dochter na klopjacht zelf naar politiebureau

Bertram zet direct daarop een bericht op Facebook en houdt een klopjacht naar de dader. Een week later rijdt hij zelf in zijn auto de grafschenner naar het politiebureau in Emmen.

'Te zwaar voor vrouw'

De 27-jarige verdachte uit Schoonbeek staat vrijdag terecht, maar zijn zaak wordt uitgesteld. Er is geen reclasseringsrapport ontbreekt. Het Openbaar Ministerie gaf de opdracht daarvoor te laat aan de reclassering.

In de zaal zit de vader. Hij weet sinds gisteren dat de man terecht zou staan. "Ik heb in allerijl nog van alles geregeld om naar Assen te kunnen komen. Mijn vrouw wilde niet. Dit is te zwaar voor haar", zegt Bertram na de korte zitting.

Bericht op Facebook

De familie woont tegenover de begraafplaats waar dochtertje Danya begraven ligt. Hij komt daar elke dag. Ook die dag in oktober. De werkstukjes van zijn andere kinderen op het grafje zijn stuk. Een LED-lampje is weg. Er staan voetstappen op en rondom het graf. Thuis zet Bertram woedend een bericht op Facebook. Hij krijgt vele reacties. Ook van mensen die iemand bij het grafje hebben gezien.

Een dag later is opnieuw een LED-lamp gestolen en ook een beeld - een eenhoorn met lampjes erin - is weg. "Ik kookte en ben diezelfde avond naar het politiebureau gegaan, want ik stond niet meer voor mijzelf in", aldus de vader. Hij weet dan inmiddels wie de dader kan zijn. De verdachte heeft opmerkelijk genoeg zelf een filmpje op Facebook gezet van de vernielingen, de diefstal en satanische rituelen bij het graf.

Rini Bertram Ik wilde met hem praten. Waarom? Waarom op het grafje van Danya?

Verslaafd aan ghb

Op het filmpje is te zien dat de man 'glaasjes draait', vertelt Betram. Hij heeft geen idee waarom de man geesten oproept op het graf van Danya: "We kennen hem eigenlijk niet." Via Facebook roept hij iedereen op mee te zoeken naar man. Een week later krijgt hij een tip. De verdachte loopt in de wijk Angelslo in Emmen. Met een groep mensen sluiten ze de 27-jarige Schoonebeker in. Die is dan doodsbang.

De Schoonebeker wordt in de auto van de vader gezet. Bertram: "Ik wilde met hem praten. Waarom? Waarom op het grafje van Danya? Maar dat is niet duidelijk geworden. De man is ernstig verslaafd aan ghb." Hij brengt de verdachte naar de politie. Op het bureau moet hij een poosje wachten. De agenten zijn uitgerukt naar een opstootje in de wijk Angelslo. Daar werd een man belaagd door een groepje mensen. "Wij dus", concludeert Bertram.

Bekentenis gefilmd

Hij besteedt de tijd die hij moet wachten aan het maken van een filmpje van de Schoonebeker. Hij laat de man zijn verhaal doen. Rustig en in zijn eigen woorden bekent hij de grafschennis. Uiteindelijk wordt de verdachte vastgezet.

Het filmpje laat Bertram een dag later aan de agenten zien, om duidelijk te maken dat de bekentenis op vrijwillige basis is gedaan. De agenten geloven hem. De Schoonebeker is een bekende van de politie. "Zo mak als die dag hadden ze hem niet eerder gezien", zegt Bertram.

Wanneer de man alsnog moet terechtstaan, is nog niet bekend.