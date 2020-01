Assistenten FC Emmen gedijen onder Lukkien: We kunnen prima onze ei kwijt

"Ik kan mijn ei prima kwijt in mijn rol", laat Goedkoop weten. "Die rol verschilt overigens per dag. Soms leidt ik de warming-up, een andere keer oefenvormen of als we wedstrijdgericht trainen coach ik de tegenstander van onze basis die ik dan laat spelen zoals onze tegenstander dat doet. Het is dus absoluut niet het geval dat ik alleen de pionnen neerzet of de ballen mag ophalen en Dick de trainingen verzorgt."

Grummel is vooral bezig met oefenvormen, zowel technisch als tactisch. "Mijn kracht ligt daarnaast vooral in het contact met de spelers en als iemand niet echt goed in zijn vel zit daar iets mee te doen." Net als voor Goedkoop geldt voor Grummel dat hij geniet van zijn rol. "Ja, ik heb het echt enorm naar mijn zin. Ik begon hier puur als assistent van de hoofdtrainer (Marcel Keizer), maar nadat Gert Heerkes vertrok als Hoofd Opleiding doe ik die functie er nu bij. Dat was eerst half om half, nu heb ik een extra dag bij de jeugd omdat de club mij graag als uithangbord wilde en we, simpel gezegd, ook graag meer jeugd willen laten doorstromen naar de eerste selectie."

Ondanks dat Grummel als het uithangbord van de club richting de jeugd wordt ingezet door de clubleiding heeft de oud-speler nog geen zekerheid over volgend seizoen. "Mijn contract loopt af dus dat is afwachten. Ik proef wel dat er tevredenheid is, maar ik weet niet hoe de club na dit seizoen vorm wil geven aan de technische staf. Daarom hou ik wel een slag om de arm, zodat ik eventueel terug kan naar het onderwijs en aan de slag kan bij een amateurclub."

Ik blijf het liefst bij FC Emmen. Mijn aard past ook perfect bij deze club." René Grummel over zijn liefde voor de club

Maar het liefst blijft Grummel zijn werk voortzetten op de Oude Meerdijk. "Ik ben een Emmen-man. Ik kan en wil heus wel werken bij een andere club op maximaal een uur afstand. Maar ik hoor in deze regio en wil dan ook graag bij FC Emmen blijven. Ik denk ook dat mijn aard perfect bij deze club past." Het is daarom ook dat Grummel zich nooit zal aanmelden voor de cursus Coach Betaald Voetbal.

Dat deed Casper Goedkoop, net als Bas Sibum, wel én met succes. In het voorjaar zullen zij starten met de opleiding. "Ik ben blij dat ik ben toegelaten, omdat ik denk dat dat diploma in de toekomst wel eens kan worden geëist bij clubs. Heel simpel, omdat het aanbod van trainers nu al groter is dan de vraag", aldus Goedkoop.

Ik snap dat mensen me zien als rechterhand van Dick Lukkien, maar het is niet zo dat ik blind met hem mee kan naar elke club." Casper Goedkoop over zijn band met Dick Lukkien

Er zijn weinig mensen die het verrassend zullen vinden dat Goedkoop, mocht het ooit zover komen, in het kielzog van Dick Lukkien meegaat naar een nieuwe club. "Ik snap dat mensen me zien als rechterhand van Dick en misschien is dat ook wel zo. We hebben een goede vertrouwensband. Toch is zo'n conclusie wel iets te gemakkelijk, want een eventuele nieuwe club moet het ook maar willen dat een trainer zijn eigen assistent meeneemt."

Dat de cursus Coach Betaald Voetbal nog van invloed zal zijn op de samenstelling van de technische staf voor het komend seizoen is niet ondenkbaar, alleen om het feit dat een stage een belangrijk onderdeel is tijdens de cursus. FC Emmen levert met Sibum en Goedkoop (de eerste met een doorlopend - en de tweede met een aflopend contract) twee cursisten. "Binnenkort ontvangen we de info van de KNVB en zal er ongetwijfeld intern worden overlegd over de invulling. Tenminste, dat is mijn verwachting."

