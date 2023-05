Zorgen bij oppositie Meppel om minder onderwerpen en vergaderingen

Minder onderwerpen en minder vergaderingen. ChristenUnie en SP in Meppel maken zich zorgen over de gang van zaken in de gemeenteraad. En dan vooral over de hoeveelheid onderwerpen waarmee de wethouders naar de raad komen.

De meeste vergaderingen in Meppel duren tussen de twee en drie uur. Maar dat is niet het geval in die ene vergadering in mei, officieel een raadscommissie. Na 48 minuten constateert voorzitter Marisa Grotens dat er niets meer te bespreken is. "Dus eeh, we kunnen naar huis. Of wat anders doen."

Die avond is er één onderwerp voorbijgekomen. Een financieel actieplan. "Ik vind de raadsvergaderingen de laatste tijd niet veel voorstellen", reageert Gert Stam, fractievoorzitter van de ChristenUnie. "Er moet een hoop gebeuren, maar in het eerste jaar is niet veel opgeleverd", vindt ook Xander Topma, fractievoorzitter van de SP.

Twee vergaderingen zonder onderwerpen

In het eerste jaar van de huidige gemeenteraad is er minder vergaderd in Meppel dan in het eerste jaar van de vorige gemeenteraad. Waar van april 2018 tot en met april 2019 vijftien raadsvergaderingen zijn gehouden, is dat tussen april 2022 en april 2023 elf. Er stonden dit jaar nog twee op de agenda, maar die zijn geannuleerd omdat er geen onderwerpen waren om te bespreken.

Het aantal bespreekstukken in de raad is wel gelijk gebleven, al is er wel een kanttekening. De gemeenteraad Meppel werkt ook met een commissievergadering. Die is een paar weken voor de normale raad en bevat dezelfde onderwerpen. Deze commissievergadering is bedoeld voor de meer technische vragen en hier wordt bepaald of een onderwerp als hamerstuk doorgaat naar de raad, of als bespreekstuk. Dit jaar zijn er twintig onderwerpen voorbijgekomen in de commissieraden. Vier jaar geleden waren dat er 28.

"Dat heeft het college ook van te voren gezegd: dat het eerst achterstallig werk gaat uitvoeren, terwijl het ondertussen nieuw beleid maakt", reageert Eduard Annen namens Sterk Meppel, de grootste partij in Meppel. "Kijk maar eens in Meppel wat er allemaal is gebouwd en nu wordt gebouwd." Het college, waar Sterk Meppel, VVD en D66 in zitten, had voor ongeveer 26 miljoen aan werk van het vorige college nog openstaan.

Volgens wethouder Robin van Ulzen kan het altijd voorkomen dat er onderwerpen opschuiven. "Het is per onderwerp verschillend waarom het soms verschuift."

Grote dossiers

Stam (ChristenUnie) en Topma (SP) wijzen erop dat er veel staat te wachten in Meppel. Renovatie van Schouwburg Ogterop, misschien een nieuw zwembad, de renovatie van het stadhuis, nieuwe industrieterreinen en de verhuizing of verbouwing van een middelbare school. Stam: "We wachten ook nog altijd op de cultuurnota." Daarin komt de gemeente met een visie op het cultuurbeleid. Die zou in juni komen, maar is nu verplaatst naar oktober. "Zonder die cultuurnota kunnen wij niet over de verbouwing van Ogterop praten", vindt hij. Het is aan de gemeenteraad of er een verbouwing van bijna 21 miljoen euro komt.

Dat de cultuurnota vertraging oploopt, komt door treurige omstandigheden, zegt Van Ulzen. Hij wijst daarbij naar Scala dat failliet is gegaan en naar de financiële problemen bij het Drukkerijmuseum.

'Stappen zetten'

Stam en Topma vinden allebei dat de raad wel wat stappen mag zetten. "Wij laten het bestuur ermee wegkomen", reageert Topma. "We mogen de wethouders hier best op afrekenen, maar we zijn dan toch te soft en laten het erbij zitten." Stam: "We hebben daar toch de hulp van de coalitiepartijen bij nodig. En die vinden het allemaal wel prima."

Topma noemt een ander voorbeeld waar hij zich over opwindt: het Drukkerijmuseum. De gemeente wil daar geen extra geld voor uittrekken. "Vervolgens zegt de wethouder (Jeannet Bos, red.) dat de gemeenteraad het recht heeft om daar geld voor vrij te maken en met een voorstel te komen. Dan had ze dat gevolgd. Maar ho eens. Zij kan ook zelf met een voorstel komen. Zij wordt samen met de andere wethouders betaald om het dagelijks bestuur van Meppel te zijn."