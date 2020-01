Unieke houtsnede van een geelgors voor Het Drentse Landschap

Het Drentse Landschap vierde vorig jaar haar 85-jarige jubileum. Van Ommen maakte eerder een houtsnede van een zwaluw, een roodborstje en een grauwe klauwier. Samen met de geelgors is het een viertal voor Drenthe kenmerkende zangvogels. De oplage is per vogel maar vijftig stuks, een deel van de opbrengst gaat naar Het Drentse Landschap.

Speciale lezing van de kunstenaar in de ROEG! Hoek

Van Ommen weet op een heel eigen wijze vogels op papier te zetten. In de ROEG! Hoek in de bibliotheek in De Wijk geeft hij op dinsdag 14 januari een lezing over zijn werk en en werkwijze. Hij komt ook naar de ROEG! Hoek in de bibliotheek van Gieten, dat is op donderdag 23 januari.

De entree is gratis, wel graag vooraf aanmelden.