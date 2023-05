Borger-Odoorn houdt 3 miljoen euro over, maar rekent zich niet rijk

De gemeente Borger-Odoorn heeft het afgelopen jaar 3,2 miljoen euro over gehouden. Dat blijkt uit de jaarstukken van 2022. Het college ging uit van ruim 962.000 euro, maar het blijkt toch ruim 2,2 miljoen euro meer te zijn.

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om dit bedrag in de algemene reserves te stoppen, zodat daar in totaal 7,4 miljoen euro in zit.

Dat Borger-Odoorn 2,2 miljoen euro extra overhoudt heeft onder meer te maken met verschillende meevallers, waaronder meer inkomsten uit onroerende zaakbelasting (ozb) door de komst van nieuwe zonneparken en recreatiewoningen. Ook zijn er meer toeristen in de gemeente geweest, waardoor er meer inkomsten kwamen uit toeristenbelasting. Ook betaalde Borger-Odoorn minder rente dan verwacht en kreeg het meer inkomsten uit bouwleges dan voorspeld.

Onverwachte kosten

Toch rekent de gemeente zich zeker niet rijk. Er komen ook veel onverwachte kosten op Borger-Odoorn af door onder meer de inflatie en prijsstijgingen op alle fronten. "Dat gaat om een bedrag van ongeveer 1,3 miljoen euro", zegt wethouder Henk Zwiep van financiën. "We hebben last van een inflatiespook in het gemeentehuis. Alles wordt duurder."

Zo is er bijvoorbeeld een nieuwe cao voor de ambtenaren, dat kost de gemeente 920.000 euro. Ook valt bijvoorbeeld het leerlingenvervoer tot dusver duurder uit, vanwege Oekraïense vluchtelingen. Stichting sociale teams kampt met hogere energie- en personeelskosten. Daar moet 90.000 euro extra naartoe.

Ook lijken gemeenschappelijke regelingen met alle Drentse gemeenten duurder uit te vallen. Er moet meer geld naar de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD), de GGD en de Emco. Gezamenlijk gaat dat om 287.000 euro. De gemeente lijkt nu 171.923 euro over te houden aan het eind van dit jaar.

Behoudend

Daarom is de gemeente richting 2024 'behoudend', zegt Zwiep. Deze houding ziet hij ook terug bij andere gemeenten, vanwege de huidige onzekerheid. "We leven in financieel onzekere tijden. Dit maakt het lastig om plannen te maken voor de toekomst." Volgende week wordt meer duidelijk in hoeverre gemeenten gecompenseerd gaan worden voor de extra kosten door inflatie.

Toch is het college van plan om een aantal investeringen te gaan doen volgend jaar. Dat bleek tijdens de presentatie van de kadernota 2024. Daarin wordt een voorschot genomen op de begroting voor volgend jaar. Het college stelt voor om geld beschikbaar te stellen voor de Nedersaksenlijn, de inzet van trainers, buitengewoon opsporingsambtenaren (boa), buurtbemiddeling en een verhoging van de vrijwilligerswaardering.

Renovatie en nieuwbouw

Zo wordt er ook geïnvesteerd in renovatie en nieuwbouw van scholen. Voor de komende 15 jaar is daar 28 miljoen euro voor uitgetrokken.

"We staan aan de vooravond van investeren in nieuwbouw van scholen in Buinerveen en Valthermond", zegt wethouder Bernard Jansen. "Ook willen we een onderzoek starten naar nieuwbouw in 2e Exloërmond. Dat zal wat meer tijd vergen met de mogelijke komst van een MFA (Multi Functionele Accommodatie, red.)." Tot 2026 wordt de tijd genomen om 'dit op de rails te krijgen'.

Sport

En Borger-Odoorn wil flink investeren in sport, zegt wethouder Ankie van Tongeren. "Het sportcomplex in Borger wordt gerenoveerd. We zijn bezig met het privatiseren van de vier voetbalcomplexen in Borger, Odoorn, Valthermond en Nieuw-Buinen." Zo moet Borger-Odoorn één miljoen euro afboeken voor het overdragen van het voetbalcomplex in Nieuw-Buinen. "Maar dan hebben we wel minder kapitaallasten, wat weer financiële ruimte geeft voor de jaren erop."

Vooral 2026 en 2027 worden spannende jaren. In gemeenteland wordt 2026 ook wel het ravijnjaar genoemd. Dan komen er zoals het nu lijkt fors minder inkomsten vanuit het Rijk. "Ik kijk daar met gemengde gevoelens naar", zegt Zwiep. "Het kabinet moet ook flink bezuinigen. Er loopt nog een discussie over de inrichting van het gemeentefonds. Dat is onzeker, ook voor ons. We moeten wel alle zeilen bijzetten om in de toekomst niet in de min te gaan lopen."