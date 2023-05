Nieuw schoolgebouw voor Oekraïense kinderen in opvang Papenvoort

Kinderen in de opvang voor Oekraïense vluchtelingen in Papenvoort krijgen vanaf nu les in een nieuw schoolgebouw. Ze hebben er ruimere gangen, grotere lokalen en veel meer licht dan in het vorige pand.

Tot nu toe werden de lessen gehouden in een voormalig kantoorgebouw, dat kort nadat de eerste Oekraïners naar de opvang kwamen als school werd ingericht. Nu de oorlog Oekraïne voortduurt, kwam er behoefte aan een betere lesomgeving.

Hybride lessen

In het nieuwe Kindcentrum Papenvoort krijgen de kinderen gedeeltelijk les in het Nederlands en het Oekraïens. Dat heeft ermee te maken dat er nog altijd nieuwe kinderen bij komen die de taal nog moeten leren. In de loop van dit jaar wordt de opvang uitgebreid van 150 naar 350 plekken.

Een deel van de leerlingen stapt na de zomervakantie over naar reguliere Nederlandse basisscholen. Het gaat volgens directeur Marike Vlak om kinderen die niet in de opvang in Papenvoort wonen. "Er zitten hier ook kinderen uit plaatsen in Midden-Drenthe, zoals Smilde en Oranje. Zij gaan naar basisscholen in de buurt van hun woonplaats."

Voor de kinderen uit Papenvoort is dat volgens Vlak geen optie, omdat er in de omgeving weinig basisscholen zijn. "We krijgen dan een vervoersprobleem, want je zit hier best ver van de scholen af. Daarnaast zijn er zo veel kinderen, dat die niet allemaal op de kleine dorpsschool in de buurt passen."

Uitbreiding

De school begon vorig jaar met zes leerlingen, inmiddels krijgen zeventig kinderen van allerlei leeftijden les op de opvang. Mogelijk krijgt Papenvoort in de toekomst nog een opvang voor peuters en een klas voor kinderen die eigenlijk naar de middelbare school zouden moeten gaan. "We willen het hier nog beter maken. Daarover zijn we nog in gesprek met de gemeente", vertelt Vlak.

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra, die de school mocht openen, vertelt dat de gemeente Aa en Hunze de komende tijd druk is met het gereedmaken van de nieuwe woongebouwen. Ook zijn er plannen voor een soort dorpshuis op de opvanglocatie.