In Emmen gemaakte waterzuiveringsinstallatie gooit hoge ogen in Las Vegas

De Hydraloop, gefabriceerd in de fabriek van Technologies Added in Emmen, gooit hoge ogen op de belangrijkste internationale tech-beurs van de wereld in Las Vegas. Met hun waterzuivering slepen ze prijzen binnen en aandacht van internationale media.

Hydraloop, een Friese startup, bouwt kleine waterzuiveringsinstallaties waarmee zo'n 85 procent van al het gebruikte water in de keuken en de badkamer opnieuw gebruikt kan worden. Het kan ingezet worden om de wc mee door te spoelen, de wasmachine weer op te laten draaien of voor de tuin. Daarmee worden volgens het bedrijf heel veel liters water bespaard.

Meest innovatieve uitvinding van het jaar

Het bedrijf is in het kielzog van prins Constantijn, staatssecretaris Mona Keizer en verschillende techbedrijven meegereisd naar de belangrijkste tech-beurs in de wereld, CES2020 in Las Vegas. Daar is de waterzuivering van Hydraloop uitgeroepen tot 'meest innovatieve uitvinding van het jaar'. Daarmee laten ze grote bedrijven als Asus, Acer en ook Bosch met allerlei nieuwe producten achter zich.

Ook verschillende media hebben het bedrijf gevonden. Ze zijn vermeld in lijstjes van onder andere Time Magazine als één van de 25 beste producten van de beurs. En het wereldwijde techplatform Engadget heeft ze uitgeroepen tot beste innovatie.

Gemaakt in Emmen

Drenthe heeft ook een aandeel in Hydraloop. De kleine waterzuiveringsinstallatie wordt gebouwd in Emmen in de fabriek van Technologies Added. In die fabriek worden bijvoorbeeld ook de elektrische scooters van Etergo gebouwd. Technologies Added biedt ruimte voor productielijnen voor verschillende fabrikanten. En dan zoveel mogelijk geautomatiseerd.

Eigenaar en oprichter Arthur Valkieser van Hydraloop was in maart 2019 te gast in het RTV Drenthe programma 'Ondernemen in Drenthe'. Daarin vertelde hij over zijn uitvinding.

Arthur valkiezer vertelt over zijn vinding Hydraloop