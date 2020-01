Werkstraf voor 'ordinair vrouwengevecht' op camping Klijndijk

Een 24-jarige vrouw uit Emmen is voor een vechtpartij met de ex van haar vriend veroordeeld tot een werkstraf van vijftig uur (de helft voorwaardelijk). De officier van justitie noemde het 'een ordinair gevecht tussen twee vrouwen'. Het gebeurde op een camping in Klijndijk.

De vrouwen raakten in augustus 2018 slaags bij het restaurant op de camping. De Emmense had met haar zus gezwommen en de vrouwen wilden nog even wat drinken. Het slachtoffer werkt op de camping en werd geconfronteerd met de nieuwe vriendin van haar ex. De man is de vader van haar kind.

Bikinifilmpje

Beide vrouwen kregen ruzie over een Facebookfilmpje. De Emmense had inmiddels ook een kind gekregen met de man en volgens haar had de ex een filmpje van haar in bikini gemaakt kort nadat ze was bevallen en dit ongevraagd op Facebook gezet. De Emmense wilde dat de video verwijderd werd. Volgens de ex van haar vriend had zij dat filmpje niet.

De vechtpartij ontstond toen de Emmense de telefoon van de andere vrouw wilde afpakken. Die viel haar aan, verklaarde ze, waardoor ze zich moest verdedigen. Dat geloofde de rechter niet. Het slachtoffer had krabwonden in haar gezicht, hals en op haar schouders.

'Te ver uit de hand gelopen'

Of het bewuste filmpje ook echt bestaat, werd vandaag tijdens de rechtszaak in Assen niet duidelijk. "We zullen het nooit weten, maar het doet er ook niet toe", zei de officier van justitie. Ook de politierechter vond dat de vrouw uit Emmen 'het te ver uit de hand heeft laten lopen'.