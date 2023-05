Einde aan uniek tijdperk van Sportcafé Radix in Smilde

De verkeersborden van Radix

De borden heeft hij zelfs van gemeenten die ondertussen niet meer bestaan, zoals de gemeente Smilde. "De meeste plaatsnamen hebben we wel. Twee dagen voor de gemeentelijke herinrichting kwam een gemeenteopzichter bij me. Hij zei: Jan, als je nog iets wilt, dan moet je nog even op pad want over twee dagen gaan de borden eraf en dan worden ze vernietigd. Zodoende zijn we nog aan een paar borden gekomen."

Het plaatsnaambord van Rotterdam is er niet meer te vinden. "We hadden hier eens een voetbaltoernooi en er kwamen allemaal jongens in capuchon binnen. Die kijken, pakken het bord van Rotterdam van de muur en ze knikken dat zo door. Het waren Ajacieden. Nou, daar sta je dan als caféhouder tegenover. Het is allemaal goed afgelopen, maar er is geen nieuw bord Rotterdam gekomen. "

Geen opvolger

Treurig dat het nu allemaal stopt is Radix niet. Hij vindt het wel mooi geweest. "Ik heb er wel zin in. Het is niet met pijn in het hart."

Het enige waar hij moeite mee heeft is dat er geen opvolging is. In 2018 zegde Radix zijn contract bij de gemeente op in de hoop dat ze op tijd op zoek zouden gaan naar een nieuwe uitbater. Door corona werd het uitgesteld. "Een week of drie geleden kwam er pas actie, zonde", zucht Radix.